猴硐走山搶通進度曝光！林佳龍深夜鬆口「目標14日單線通車」

▲台鐵瑞芳=猴硐間坍方，目標延至14日搶通東正線。（圖／記者柯沛辰翻攝）

記者柯沛辰、郭世賢／新北報導

台鐵瑞芳猴硐間4日走山後，現場大規模坍方，導致東部路線中斷。台鐵人員9天日夜輪班趕工，原先目標力拼13日午夜前通車，但稍早考量安全及各方因素，目標延至14日東正線雙向通車，預估13日完成最後修坡、清運剩餘土方，屆時將重新鋪設東正線軌道、架設電力設備，並於深夜進行列車回送，測試列車運行安全。

交通部長林佳龍12日深夜在臉書上表示，東北角連日的滂沱大雨，今天雨勢總算小一些，所以相關人員趁著天氣好轉加緊趕工，然而隨著土石逐步清理，也發現走山情形比原先預期嚴重，因此將改以14日東正線單線雙向通車為目標，「期待明日天氣可以好轉，讓工程得以照期程進行。」

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▲林佳龍五度赴現場視察。（圖／記者郭世賢翻攝）

連日來大雨不斷，現場4日走山後，土方崩塌達1萬立方公尺，台鐵及搶修人員9天日夜趕工，中午已清除外運8500立方公尺，不料卻發現底下是整塊岩盤滑動走山，約向軌道側滑動10至15米，與原先得到資料有出入，也較預期情形嚴重，增加土石清挖難度。

為此，台鐵局12日上午9點緊急召開會議，由交通部政務次長陳彥伯、台鐵局長張政源主持，邀集水保局、聯合大地工程顧問公司及應變中心相關部門主管，現場進行檢討，調整原先搶修工法，決議為避免破壞岩盤穩定性，短期搶修作業將依岩層節理進行修坡，先將東正線軌道上方頁岩清除，再以太空包增加坡趾穩定。

▲林佳龍聽取簡報。（圖／記者郭世賢翻攝）

至於邊坡裸露部分，將以帆布覆蓋，避免雨水滲入、土壤含水過高，並增加全測站監控設備，以確保行車安全。交通部12日下午聽取台鐵報告後，經各方現場綜合評估，起初以13日搶通東正線為目標。待短期搶通後，台鐵局將持續施作排樁擋土牆，並規劃以格框護坡方式進行邊坡保護，加強設置排水系統、固定錨筋、監測設備等。

不過，稍早經台鐵與相關專業機關及顧問審慎評估，決定改以14日東正線單線雙向通車為目標，預計13日完成最後修坡、清運完剩餘土方，並重新鋪設東正線軌道、架設電力設備，於13日深夜進行列車回送，藉以測試列車運行安全。