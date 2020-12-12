林佳龍：解決中國崛起的答案就在台灣　不輸以色列、新加坡

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

交通部長林佳龍12日表示，台灣曾經因為中國崛起，有時被視而不見、甚至視為問題，如今台灣在防疫、經濟上都有相當好的發展，大家也開始好奇所謂的台灣經驗、台灣奇蹟、台灣模式是什麼，也難怪常常被視為「角落生物」。此外，台灣是個在紅色陰影之下，到今天還能夠生存發展的國家，不輸以色列與新加坡，「解決中國崛起的答案就在台灣」。

林佳龍12日下午以台灣智庫共同創辦人的身份，出席台灣智庫舉辦的「李登輝學座談會III：戒急用忍與台灣當前經濟戰略」，與會者還包括李登輝基金會董事長李安妮、財團法人台灣綜合研究院創辦人劉泰英、台杉投顧董事長吳榮義、總統府資政陳博志、義美食品董事長高志尚、今周刊發行人梁永煌、台灣經濟研究院院長張建一、台北海洋科技大學副校長呂曜志。

▲林佳龍出席「李登輝學座談會III：戒急用忍與台灣當前經濟戰略」。（圖／記者林銘翰攝）



林佳龍表示，這些年來台灣歷經三次政黨輪替，大家都一直在為台灣找出路，曾經因為中國崛起有時被視而不見、甚至視為問題，如今台灣在防疫、經濟上都有相當好的發展，大家也開始好奇所謂的台灣經驗、台灣奇蹟、台灣模式是什麼。

林佳龍認為，一個國家的防疫若要做得好，一般來說都要犧牲經濟，可是台灣在今年第三季的國內生產總值（GDP）成長率仍然達到3.3%，主要仰賴「出口旺、內需熱」，也難怪台灣常常被視為「角落生物」。

林佳龍提到，前總統李登輝是一位先知，先知往往比較寂寞，執政時推動民主化，除了政治上的民主化，更重要的是經濟發展，讓台灣在國際上有競爭力，在1996年高票連任第一屆直選總統後，就緊接著召開國家發展會議，包括在任內推動六次憲改，讓中華民國與台灣結合，體制上的變革讓李登輝是一位轉型期的領袖。

林佳龍指出，國家發展會議除了推動憲改，更重要的是經濟跟兩岸議題，特別是在1996年的飛彈危機之後，讓台灣人更加團結支持李登輝，面對中國除了文攻武嚇，還有利用統戰讓台灣走向邊緣化的危機，台灣是個在紅色陰影之下，到今天還能夠生存發展的國家，不輸以色列與新加坡，「特例不只是案例，可能是某一個類型」，因為中國崛起已經是全世界的問題。

「台灣過去有一點是角落生物，現在全世界都重視台灣」，林佳龍接著說，當中國崛起、美中對抗的局面下，台灣很可能是拔河比賽中最重要的力量，甚至可以說是天秤兩邊中間的砝碼，變成非常關鍵的角色，台灣是否可以左右逢源，是當前是最重要的契機。

林佳龍強調，台灣是一個危機社會，同時也是一個風險社會，雖然台灣過去被視為問題，大家總是視而不見，甚至被視為麻煩製造者，但到了今天已經變成一個機會，而解決中國崛起的答案就在台灣。

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