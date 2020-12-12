台鐵猴硐搶修9天！驚見岩盤「走山嚴重」　拚13日午夜前搶通

▲台鐵瑞芳=猴硐間坍方搶修中，目標13日搶通東正線。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯沛辰／新北報導

台鐵瑞芳猴硐間4日走山後，現場大規模坍方，導致東部路線中斷。台鐵人員9天日夜輪班趕工，目標13日午夜前單線搶通。對此，台鐵局長張政源強調，不能為了搶通而搶通，必須保證通車後安全，所以最終仍須審慎評估。

連日來大雨不斷，現場4日走山後，土方崩塌達1萬立方公尺，台鐵及搶修人員9天日夜趕工，中午已清除外運8500立方公尺，不料卻發現底下是整塊岩盤滑動走山，約向軌道側滑動10至15米，與原先得到資料有出入，也較預期情形嚴重，增加土石清挖難度。

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▲台鐵局表示，搶修至12日中午已清除約8500立方土石。（圖／記者郭世賢翻攝）

為此，台鐵局12日上午9點緊急召開會議，由局長張政源邀集水保局、聯合大地工程顧問公司及應變中心相關部門主管，現場進行檢討，調整原先搶修工法，決議為避免破壞岩盤穩定性，短期搶修作業將依岩層節理進行修坡，先將東正線軌道上方頁岩清除，再以太空包增加坡趾穩定。

至於邊坡裸露部分，將以帆布覆蓋，避免雨水滲入、土壤含水過高，並增加全測站監控設備，以確保行車安全。交通部12日下午聽取台鐵報告後，經各方現場綜合評估，仍以13日搶通東正線為目標。待短期搶通後，台鐵局將持續施作排樁擋土牆，並規劃以格框護坡方式進行邊坡保護，加強設置排水系統、固定錨筋、監測設備等。

交通部長林佳龍12日傍晚6點五度赴現場視察、聽取簡報，除了給予慰問，也為搶修同仁加油打氣。台鐵局簡報時表示，現場大雨持續不斷，且岩盤走山情形較預期嚴重，增加搶修作業難度，目前已與相關專業機關及顧問研商提出因應方案，評估可克服困難，仍以12月13日搶通東正線為目標。

▲林佳龍赴現場視察、聽取簡報。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵搶修人員9天以來持續清運工程。（圖／記者郭世賢翻攝）