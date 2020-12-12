中油桃園煉油廠驚傳氣爆！5層樓高酸水槽自燃　頂蓋炸飛竄出大火

▲中油桃園煉油廠11日傍晚驚傳氣爆事件，廠方酸水槽過熱自燃引發氣爆。（圖／翻攝自桃園煉油廠網站）

記者沈繼昌／桃園報導

中油公司桃園煉油廠11日傍晚發生氣爆意外，一座酸水槽疑似過熱引發爆炸，導致水槽被炸裂變形，頂部也被炸飛，桃園煉油廠證實是酸水槽過熱引發自燃，經廠方消防人員緊急處理，所幸整起事件並無人傷亡，廠方表示，將全面檢討意外發生原因，往後開啟酸水槽將比照儲油槽，以拉高安全層級。

桃園市消防局指出，11日下午5時31分接獲報案指稱，位於龜山區民生北路一段的桃園煉油廠傳出氣爆意外，第一大隊大有與龜山消防分隊派出2輛消防車、6名隊員趕往搶救，但意外現場位於廠區內，消防人員趕抵桃園煉油廠大門，被警衛告知廠方消防人員已自行處理，因此未進入廠區內。

但據了解，廠區內疑似冒出大量濃煙，高達5層樓的酸水槽產生氣爆，連頂蓋都被炸飛，一度冒出大火，附近居民獲悉後擔心引發大火才打電話給119處理。

桃園煉油廠證實，發生氣爆意外，係因工作人員開啟一座貯存廢棄酸水槽時，因內部仍含有油氣的汙泥與空氣接觸後產生自燃，才衍生疑似氣爆意外，事故一度冒火與黑煙，但因燃燒的是水槽，約5分鐘後即自行熄滅，廠方消防人員已緊急自行處理。

桃園煉油廠表示，發生意外酸水槽目前正值歲修，現場是第一媒組工廠內的1個酸水槽，主要儲存製成中產生的酸水，因槽內附著少量汙泥，其中包含硫化鐵物質，化學性質接觸到空氣會產生自燃悶燒，幸好未釀成人員傷亡，廠方將全面檢討事故發生原因，未來將更謹慎作業，比照儲油槽並拉高安全系統層級，避免意外再度發生。

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