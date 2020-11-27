獨／台船氣爆死者9成灼傷　倖存者40%燒傷...家屬怒：明知會這樣

▲陳姓工人遭灼傷仍在醫院治療，家屬與台船公司人員談話。(圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄台船公司25日發生氣爆慘案，2名申武工程工人在船艙實施「管件電焊」修補作業時，突然氣爆，造成1死1傷。其中被火吻的陳姓工人的太太，今（27日）在醫院內，被《ETtoday新聞雲》的記者獨家直擊，對著台船公司的人員質問：「是不是明知道會這樣？」但疑似台船幹部的人回應：「沒有人知道，誰會知道！」

▲陳姓工人遭灼傷仍在醫院治療，家屬與台船公司人員談話。(圖／地方中心攝）

接著有另一名台船男員工向家屬解釋：「跟您說明一下，一般我們出狀況，上面都會有氣體，（這回）檢測OK（沒問題），看環境沒問題，才會讓他們進去工作。」不過陳姓工人的太太激動回覆：「可是我聽他們說，他根本不想去（那）工作！」這時台船人員繼續解釋：「那是下午4點開始，從上面一直做到最底下了，（意外發生）那時候快下班了！」陳員的太太說：「我知道，所以5點我才接到電話。」側面觀察家屬與台船員工的互動，似乎對於意外後的處置過程感到不能接受。

根據了解，目前勞工局已勒令停工，初步調查到台船公司知道現場有爆炸、火災的可能，但卻未讓勞工退到安全場所，職災報告書一出，待勞動部職安署核定，會移送地檢署偵辦。

▲台船驚傳氣爆意外。(圖／地方中心翻攝）

回顧這起事件，台船公司25日16時25分許，雇用一名洪姓工人與陳姓工人在船艙艏俥間實施管件電焊修補作業，未料突然發生爆炸。2人雖然緊急送醫急救，但洪男仍宣告不治，而陳男則全身40%灼傷。

一開始收治兩人的小港醫院醫務秘書陳永鴻指出：「我們在25日下午，接獲通報有兩位燒傷的患者送到我們醫院，其中一位有百分之40燒燙傷，集中在頭頸部，另外一位比較嚴重，有百分90燒燙傷，而且有合併顱骨骨折、右側大腿骨折，情況比較輕的患者轉院治療，另外一位病情不穩，很遺憾經過幾次急救，傷勢過於嚴重，最後在下午4點多不治。」

勞工局接獲通報後，已於26日9時30分勒令停工，初步調查結果顯示，台船公司對於作業場所有易燃液體之蒸氣滯留，而有爆炸、火災之虞者，未即刻使勞工退避至安全場所，並停止使用煙火及其他為點火源之虞之機具，造成洪男及陳男遭爆炸災害。

台船公司27日發出最新的聲明：

有關11/26媒體報導台船公司發生氣爆事故，僅此做澄清說明。



11/25下午4時過後，台船高雄承攬商員工，於靠泊台船碼頭之商船船艏側推器局部艙間進行施工，因不明原因發生閃燃事故。

事故發生後，台船立即緊急搶救並就近送醫療單位診治，其中一員搶救後已轉診至燒燙傷中心目前生命跡象穩定，另一員於當日近午夜搶救無生命跡象後宣告不治。



此次工安意外事故，已依相關作業規定通報主管機關，發生工安事故局部艙間已暫停施工，靜待主管機關進行調查，依調查報告進行改善後即可復工。此次局部艙間工安事故，對整體工程進展影響有限。

有關受難承商員工與家屬照護，台船與承商均已主動關切並進行後續撫卹。本次工安事件與國艦國造無關，台船將虛心改進同時善盡企業社會責任，再次感謝媒體關心。

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