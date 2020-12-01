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影／中壢窗簾工廠清晨烈焰吞噬...惡臭四竄！　民眾驚醒「戴口罩」

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區興仁路三段1家窗簾工廠1日凌晨4時許傳出大火，火勢從廠房不斷竄出，發出熊熊火焰與濃煙，桃園市消防局出動各式消防車與大批警消趕往灌救，鄰近社區被消防車穿梭聲響驚醒，還有不少住戶抱怨是遭惡臭驚醒，消防局打兄弟胸經過2小時撲救後於清晨6時許撲滅大火，現場未發現人員受困，起火原因與損失仍待調查釐清。

▲桃園市中壢區興仁處三段1處窗簾工廠1日凌晨發生大火，消防人員拉起水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區興仁處三段1處窗簾工廠1日凌晨發生大火，消防人員拉起水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區興仁處三段1處窗簾工廠1日凌晨發生大火，消防人員全力搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區興仁處三段1處窗簾工廠1日凌晨發生大火，消防人員全力搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，位於中壢區興仁路三段116巷一家2層樓水泥工廠，1日凌晨4時17分竄出火勢，火舌從2層廠房不斷延燒，熊熊大火將暗夜照亮，消防局第二大隊接獲通報，調派華勛、中壢等鄰近消防分隊共101名警義人員、36輛各式消防車輛趕往火場灌救，為避免延燒附近住宅，消防人員立即分散水線從廠區各個角落噴灑灌救。

▲桃園市中壢區興仁處三段1處窗簾工廠1日凌晨發生大火，不少網友被驚醒紛紛上網留言。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市中壢區興仁處三段1處窗簾工廠1日凌晨發生大火，不少網友被驚醒紛紛上網留言。（圖／翻攝自臉書）

不少網友發現消防人員徹夜灌救，聞到窗外惡臭紛紛上網詢問原因，直呼「是哪裡失火了？附近很多眷村老人、很臭、覺得頭暈暈…」

▲桃園市中壢區興仁處三段1處窗簾工廠1日凌晨發生大火，消防人員經過2小時搶救後清晨撲滅大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區興仁處三段1處窗簾工廠1日凌晨發生大火，消防人員經過2小時搶救後清晨撲滅大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員在清晨5時28分控制火勢，6時16分撲滅，但廠房已付之一炬，清理火場燃燒面積約250平方公尺，所幸未發現有人員受困，起火原因與損失金額仍待進一步鑑識調查。

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