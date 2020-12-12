還是有雜草火警！「民眾切勿再燒雜草」　台南市將依照規定開罰

▲近日接連數起雜草火警，讓消防人員疲於奔命，甚至引發嚴重的空氣污染，台南市消防局呼籲民眾切勿再燃燒雜草，以免造成鄰近區域廣大空氣汙染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於近日接連數起雜草火警，讓消防人員疲於奔命，甚至引發嚴重的空氣污染，每年進入乾燥季節前或乾燥季節期間許多農地都有民眾焚燒雜草，台南市消防局呼籲民眾切勿再燃燒雜草，以免造成鄰近區域廣大空氣汙染。

消防局指出，12日關廟區清水寺、安南區安中路二段、佳里區忠孝路往漚汪方向清祿鞋業附近等雜草火警，空氣中皆可聞到燃燒雜草煙臭味，消防局再度呼籲民眾「切勿任意燃燒野草、雜物，市府相關單位將依照規定開罰！

消防局長李明峯表示，田野引火燃燒除須依法申請外，民眾燃燒雜草時應遵守事項：1、燃燒前應考量風速等天候容許條件，並與周邊的可燃物保持適當之安全間距。2、燃燒時應在現場實施戒護監控，以防突發瞬間強風形成火星飛散，造成擴大延燒之現象。3、燃燒前應事先準備好水桶或其他滅火器具，而且餘燼必須週全處理以防復燃。4、燃燒物品如會產生大量濃煙時，應事先向消防機關報備，以免讓其他民眾誤認為火警發生，而造成消防救災資源不必要的浪費，倘若未經申請引發火災，可依消防法規定處新台幣3千元以下罰鍰，民眾應注意勿因一時輕忽造成損失。

台南市長黃偉哲指出田野引火燃燒依消防法規定，其申請範圍（以開墾、整地、驅除病蟲害等為限）與引火時之相關防護作為，然而為降低露天燃燒案件發生，環保局會執行稽巡查作業，倘發現有露天燃燒稻草、雜草、廢木材（板）、枯枝、廢紙等物之空氣污染情事，除當場查獲污染行為人，可依其行為具體違規事實，依空氣污染防制法可處5千元以上10萬元罰鍰，另塑膠類農業廢棄物可收集送往焚化爐燃燒或聯絡廠商回收再利用。相關雜草、垃圾清理資訊亦能參考環保署農業廢棄物宣導網站。



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