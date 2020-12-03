永康警20分鐘找回遺失手機　高雄民眾親筆信「永誌不忘」！

▲永康分局大橋派出所警員張瑞麟受理後，20分鐘就通知李男尋獲手機好消息，讓李男相當感動，親筆寫信給市警局長致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

81歲李姓男子從高雄搭火車到台南訪友，搭乘計程車前往永康區中華路下車時，不慎將手機遺落計程車上，李男託友人報案協尋，大橋派出所警員張瑞麟受理後，在20分鐘就回撥李男告知手機尋獲，張員積極服務與貼心作為，讓李男相當感動，親筆寫信給市警局長：「張瑞麟警員的表現將永誌不忘，銘記在心！」。

警方說，11月17日接近下午3時，永康分局大橋派出所警員張瑞麟接獲報案，指中華路有民眾需要協助，張員趕到所報地點，1名老先生向他表示，剛剛搭計程車來拜訪友人，卻將手機遺留在車內，回撥也無人接聽。張員聽聞後，請管理員協同調閱監視器。

經調閱一看，雖有計程車畫面，但車牌不清，張員只好翻拍模糊車牌，立即返回到派出所，再擴大調閱比對，大約20分鐘終於解析出該計程車車牌號碼，經聯絡計程車司機查證，遺落的手機果然還在計程車後座，只是因手機調為靜音，一時難以察覺。

張員馬上聯繫李男告訴好消息，並擔心高雄來的李男人生地不熟，主動協調司機將手機拿到最近的復興派出所寄放，讓李男放下著急心情。張員此一貼心舉動，讓李男相當感動，事後寫親筆信道：「我喜出望外、如獲至寶的前往復興派出所領取手機。本案是鈞座（局長）領導下的員警認真執勤，落實為民服務的事例之一。張瑞麟警員的表現，本人將永誌不忘，銘記在心！」。

永康分局得知張員的好表現，發揮同理心展現了警察的服務熱忱，幫忙尋回手機獲民眾親筆感激，已提出表揚員。



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