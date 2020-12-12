馬路如虎口多等幾秒平安到老　南警15日起3天路口大執法

▲台南市警局12月15日至17日執行「路口大執法」，加強取締路口各項違規，第三分局特別提醒安南區居民朋友勿跟自己的荷包過不去。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

俗話說:「馬路如虎口」，因路口人車交匯複雜，易發生各類碰撞事故，經統計約有6成的交通事故事發生於路口處，為改善交通狀況，降低交通事故發生，台南市警局12月15日至17日執行「路口大執法」，加強取締路口各項違規。

本次路口大執法重點取締項目包括「汽、機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽、機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，希望能透過加強取締，幫助用路人養成確實遵守道路交通安全規則之習慣，行經路口減速慢行，遇有行人於穿越線行走時更應暫停禮讓共維交通安全。

第三分局特別提醒安南區居民朋友勿跟自己的荷包過不去，牢記口訣行經路口「慢看停」，慢：減慢速度，看：看左右有無人車，停：行人穿越線上行人先行，同時也請行人遵守相關規定，不要違規闖越道路，罰錢事小，若發生事故造成無法挽回的悲劇，是大家最不樂見的。

第三分局方分局長國璽特別強調，開單取締跟交通安全宣導只是手段，主要目的是喚起安南區居民交通安全意識，共同建立更友善的交通環境。警察用心，期讓市民用路安心，故除平時取締交通違規外，於此次路口大執法期間特別針對轄內易肇事及易違規路口加強執法，並向安南區居民朋友呼籲:「守護路口安全，你我有責。」除警方加強取締外，用路人能夠自律，自發性遵守交通安全規則，才是最重要的。



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