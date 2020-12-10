　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

公嬤注意！南警「一聽、二掛、三查證」防衛隊教你不被詐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局犯罪預防科，舉辦「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，特別向長者們作防詐騙預防犯罪宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局犯罪預防科，舉辦「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，特別向長者們作防詐騙預防犯罪宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓年長的阿公、阿嬤接到詐騙集團電話不會上當，台南市警局犯罪預防科，舉辦「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，特別向長者們作防詐騙預防犯罪宣導，讓其瞭解詐騙集團常見手法，避免成為下一個受害人，讓自己一生打拼的積蓄、退休金泡湯。

▲台南市警局犯罪預防科，舉辦「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，特別向長者們作防詐騙預防犯罪宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

例如，阿慶伯上週接到自稱是健保局人員來電，稱健保卡遭盜用鎖卡，院方已經報警協助排除，他一開始半信半疑，接著幾分鐘後又有自稱承辦本案的市刑大警官來電說明，並核對資料，假警官稱阿慶伯健保卡涉案盜領補助，已由檢方偵辦，不得對外張揚或詢問，不然要以洩密罪偵辦，接著又有假檢察官及假法官陸續來電要監控阿慶伯的帳戶，證明自身清白，幾番轉接電話核對資料下來讓他不得不相信，自己好像真的出事了，要趕緊提領存款給專人保管清查才行。

▲台南市警局犯罪預防科，舉辦「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，特別向長者們作防詐騙預防犯罪宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，以上是年長者常見的假冒機構公務員詐騙場景，對話生動，演出逼真，這是台南市警局為守護高齡長者財產安全，所舉辦的「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，透過真實案例詐騙話術的帶入，讓參與宣導阿公、阿嬤親自下海角色扮演，演出警察、行員、詐騙集團諜對諜攻防，共組詐騙防衛隊，從實際互動中提高防詐意識及加深宣導印象，瞭解詐騙集團常見手法，避免成為下一個受害人，讓自己一生打拼的積蓄、退休金泡湯。

 ▲台南市警局犯罪預防科，舉辦「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，特別向長者們作防詐騙預防犯罪宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

負責規劃活動的犯罪預防科巡官黃翊禎表示，根據刑事警察局去年的資料顯示，65歲以上的高齡者常遭詐騙手法，第一名就是「假冒機構公務員」，先是來電假冒公部門謊稱涉嫌案件，接著透過層層電話轉接取信，最後再誘騙匯款或提領現金保管，黃巡官指出任何公部門都不會監管帳戶、保管現金或存款，一聽到「身分冒用」、「淪為共犯」、「偵查不公開不得張揚」及「領錢保管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙！這類手法鎖定退休老人，由於大多子女沒有同住，生活單純，沒有即時更新詐騙手法而喪失戒心，即使被騙也礙於面子，不願張揚或求證，再加上多有存款積蓄，容易成為下手目標。

▲台南市警局犯罪預防科，舉辦「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，特別向長者們作防詐騙預防犯罪宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局呼籲，最好的年長者詐騙預防就是關心，子女如能時時保持聯絡，留意長輩財務處理及聯繫狀況，並養成互助合作的習慣與觀念，就能降低受騙上當的機會，若接到不明電話，切記一聽、二掛、三查證，仔細聆聽詐騙關鍵字並保持冷靜，別被詐騙集團操弄情緒，立即撥打165反詐騙諮詢專線細心查證，或至轄區派出所親身走一趟，瞭解常見詐騙手法，守護自身財產安全，只要能多一分關心與注意，就能少一分被害與損失。

含膳食纖維，增添飽足感

ET快訊
中職／兄弟與張志豪、周思齊續簽3年約　月薪曝光 　
30歲機車騎士墜谷！「深34層樓」失去生命跡象
王又正掰了中天...韓國瑜傳訊「我害了你」　親曝離開真相
快訊／臉書、IG「驚傳當機」！　網崩潰：卡死了
台積電員工買自家股票「賺進百萬」　網一看狂讚
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造台南專屬彩虹地景　黃偉哲：公開徵求提案

公嬤注意！南警「一聽、二掛、三查證」防衛隊教你不被詐

台南東區戶外停車棚火警　至少26部機車燒燬

民眾小貨車油料遭竊　新化警2小時迅速逮人

古典流行跨界藝人MARY-JESS台南耶誕獻唱　黄偉哲邀大家來台南同樂

雲林縣警察局推動E化簡政便民措施獲肯定　今受縣長張麗善表揚

竊取萬元捷安特腳踏車　竊嫌故佈疑陣難逃新化警法眼

環球科技大學璀璨心願樹　募集888份愛心照亮雲林家扶兒少

花蓮KTV擂台戰2打5！酒後互槓刀棍齊飛　23歲男送醫

鵬管處「屏東觀光圈」成立　展示200項特色旅遊「珍珠商品」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

柯震東「床被工作人員弄亂」超崩潰：走開！　曝光「200萬DC.漫威收藏」…強調「目前單身」

打造台南專屬彩虹地景　黃偉哲：公開徵求提案

公嬤注意！南警「一聽、二掛、三查證」防衛隊教你不被詐

台南東區戶外停車棚火警　至少26部機車燒燬

民眾小貨車油料遭竊　新化警2小時迅速逮人

古典流行跨界藝人MARY-JESS台南耶誕獻唱　黄偉哲邀大家來台南同樂

雲林縣警察局推動E化簡政便民措施獲肯定　今受縣長張麗善表揚

竊取萬元捷安特腳踏車　竊嫌故佈疑陣難逃新化警法眼

環球科技大學璀璨心願樹　募集888份愛心照亮雲林家扶兒少

花蓮KTV擂台戰2打5！酒後互槓刀棍齊飛　23歲男送醫

鵬管處「屏東觀光圈」成立　展示200項特色旅遊「珍珠商品」

Spotify揭露玩家聆聽習慣　遊戲主機播放次數增五成：《Minecraft》佔榜首　

全球銷售突破 370 萬份　《魔獸世界：暗影之境》榮獲史上最暢銷PC遊戲

嫁給身價80億林峯！　女模曬名牌包被酸「錢都是老公給」霸氣回應

大哥沒有輸！《鬼滅》竄升速度佔Google搜尋第一名　「SWAG是甚麼」也上榜

桃園羊群「封路吃草」！台66快速道旁大塞車...飼主瞎搞里長怒

熱水器發不動！他「動手DIY」現省1800元　挖出整桶水垢超療癒

先探／台股壓不住了！

阿龔曝「爆肥嚇到服裝師」　重拾1招甩肉...不敢偷懶「停一次胖1kg」

大專足聯／南華球員聯賽分流　維多感受台鋼節奏、環境很不同

SOGO百貨業績逆勢成長的秘密　全台七大店長現身說給你聽

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

基隆外木山巨石崩落　湖海路封閉搶修

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

台南東區戶外停車棚火警

大江「一星衣益」義賣　助仁友蓋新家

桃園青年局設計發展計畫　創造產學合作

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

桃園黑豬肉大賞　推廣國產豬肉標章

善德堂攜手立委趙正宇　捐白米做公益

雲林虎尾糖廠製糖季開工　五分車穿梭城鎮

屏警交通安全月計畫　12月取締未戴安全帽

更多熱門

相關新聞

向正妹買進口菸　開箱卻見飛機杯

向正妹買進口菸　開箱卻見飛機杯

彰化林姓男子日前透過LINE，向一個頭貼是爆乳妹、自稱「香菸代購」的業者購買2條進口香菸，不料他到店取貨時，卻發現對方寄的竟然是男性自慰用品「飛機杯」，讓他當場傻眼，忍不住飆了幾聲髒話，表示自己以後打死不在網路上買菸。

幽靈公司賣假油權　凱羿董座控告掮客

幽靈公司賣假油權　凱羿董座控告掮客

IG爆乳網美買包糾紛PO文譙…終局戰曝

IG爆乳網美買包糾紛PO文譙…終局戰曝

1270萬存款全空！他一看帳戶傻眼

1270萬存款全空！他一看帳戶傻眼

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

關鍵字：

南警詐騙防衛隊動員令

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

真有外星人！美國保密協議簽下去了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」！超狂身材曝光

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

即／竹北逃脫通緝犯抓到了！

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面