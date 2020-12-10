公嬤注意！南警「一聽、二掛、三查證」防衛隊教你不被詐

▲台南市警局犯罪預防科，舉辦「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，特別向長者們作防詐騙預防犯罪宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓年長的阿公、阿嬤接到詐騙集團電話不會上當，台南市警局犯罪預防科，舉辦「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，特別向長者們作防詐騙預防犯罪宣導，讓其瞭解詐騙集團常見手法，避免成為下一個受害人，讓自己一生打拼的積蓄、退休金泡湯。





例如，阿慶伯上週接到自稱是健保局人員來電，稱健保卡遭盜用鎖卡，院方已經報警協助排除，他一開始半信半疑，接著幾分鐘後又有自稱承辦本案的市刑大警官來電說明，並核對資料，假警官稱阿慶伯健保卡涉案盜領補助，已由檢方偵辦，不得對外張揚或詢問，不然要以洩密罪偵辦，接著又有假檢察官及假法官陸續來電要監控阿慶伯的帳戶，證明自身清白，幾番轉接電話核對資料下來讓他不得不相信，自己好像真的出事了，要趕緊提領存款給專人保管清查才行。

警方說，以上是年長者常見的假冒機構公務員詐騙場景，對話生動，演出逼真，這是台南市警局為守護高齡長者財產安全，所舉辦的「詐騙防衛隊」桌遊宣導活動，透過真實案例詐騙話術的帶入，讓參與宣導阿公、阿嬤親自下海角色扮演，演出警察、行員、詐騙集團諜對諜攻防，共組詐騙防衛隊，從實際互動中提高防詐意識及加深宣導印象，瞭解詐騙集團常見手法，避免成為下一個受害人，讓自己一生打拼的積蓄、退休金泡湯。

負責規劃活動的犯罪預防科巡官黃翊禎表示，根據刑事警察局去年的資料顯示，65歲以上的高齡者常遭詐騙手法，第一名就是「假冒機構公務員」，先是來電假冒公部門謊稱涉嫌案件，接著透過層層電話轉接取信，最後再誘騙匯款或提領現金保管，黃巡官指出任何公部門都不會監管帳戶、保管現金或存款，一聽到「身分冒用」、「淪為共犯」、「偵查不公開不得張揚」及「領錢保管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙！這類手法鎖定退休老人，由於大多子女沒有同住，生活單純，沒有即時更新詐騙手法而喪失戒心，即使被騙也礙於面子，不願張揚或求證，再加上多有存款積蓄，容易成為下手目標。

市警局呼籲，最好的年長者詐騙預防就是關心，子女如能時時保持聯絡，留意長輩財務處理及聯繫狀況，並養成互助合作的習慣與觀念，就能降低受騙上當的機會，若接到不明電話，切記一聽、二掛、三查證，仔細聆聽詐騙關鍵字並保持冷靜，別被詐騙集團操弄情緒，立即撥打165反詐騙諮詢專線細心查證，或至轄區派出所親身走一趟，瞭解常見詐騙手法，守護自身財產安全，只要能多一分關心與注意，就能少一分被害與損失。

含膳食纖維，增添飽足感