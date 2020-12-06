空拍路口防車禍！無人機結合AI畫「熱點圖」　紅點標示高危險人車

▲交通部9月起執行交通大執法（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部9月起執行路口大執法，嚴格把關道路交通違法行為。運輸研究所為防止事故發生，結合無人機空拍攝影，以及人工智慧影像辨識等兩項當前最火紅的技術，開發路口衝突分析軟體，可以從空中「看見」任兩輛車彼此接近的衝突狀態，並記錄下來，藉此了解路口哪些地方最容易出現衝突。

根據內政部警政署的統計數據指出，109年1月至9月間的道路交通事故合計約26萬件，其中約有56.5％發生在路口。運研所表示，車輛駕駛人在路口緊急煞車的原因包括前方車突然減速、可能是旁邊有車輛突然插入左轉或右轉等，進而釀成車禍事故。

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▲▼運研所依靠無人機拍攝路口衝突熱點圖。（圖／運研所）

為了看清楚衝突狀況，運研所使用無人機科技，透過空拍制高視野，可以將整個路口汽、機車、自行車甚至行人的行動路徑一覽無遺，再藉由人工智慧影像辨識的技術，可以辨識出各車輛、行人的行進軌跡、時間與速度，並加以記錄，因此可以分析出路口衝突的集中位置，再以熱點圖的展現方式，繪製出路口衝突熱點圖，以不同顏色表現衝突的嚴重性，將每一個衝突點繪在路口平面圖上。

以無人機高空攝影進行衝突分析，因為只是拍攝車頂影像，拍不到車牌或人臉，所以不會有侵犯個人隱私的問題。另飛行任務皆使用經過註冊並檢驗合格之無人機，與考驗合格之操作人員執行，並依規定向民航局或地方政府申請飛行活動許可，同時投保1,800萬元之的公共意外責任險，而於飛行任務執行時確實要求依循標準作業程序，進行起降場準備、飛行前檢查、正式飛行與飛行後檢查，以降低發生意外的風險至最低。