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槓上開花　南警少年隊破獲毒品分裝工廠意外查獲槍枝

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▲台南市警少年隊循線持搜索票查獲郭姓男子，起獲安非他命等毒品，及2把制式手槍、子彈5發，全案偵訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警少年隊循線持搜索票查獲郭姓男子，起獲安非他命等毒品，及2把手槍、子彈5發，全案偵訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警少年隊於今年10月間接獲民眾檢舉，台南市東區某大樓內疑似有交易毒品的跡象，少年隊接獲情資後立即派員喬裝晨運民眾，長期跟監後鎖定郭姓犯嫌，循線持搜索票查獲郭嫌，起獲安非他命等毒品，及2把手槍、子彈5發，全案偵訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

▲台南市警少年隊循線持搜索票查獲郭姓男子，起獲安非他命等毒品，及2把制式手槍、子彈5發，全案偵訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，郭嫌生性狡猾，出入大樓時間極不固定，即便外出也會不斷變更到達目的地的路線，導致警方跟監數次險些曝光，然而賊星該敗，警方於12月看準時機，持台南地院核發的搜索票，分散埋伏在目標大樓附近，等到郭嫌剛出大門，還沒有戒心的時候，迅速擁上壓制郭嫌，起初郭嫌仍激烈反抗，直到警方出示搜索票後，才垂頭喪氣地乖乖配合。

警方於郭嫌大樓住處，起出安非他命37.8公克、毒品咖啡包215包（毛重1535公克）、第三級毒品粉末648公克、一粒眠157公克、研磨機、磅秤及封口機，儼然就是一座小型毒品分裝工廠，數量之多，讓警方也為之瞠目，在搜索的同時，更意外在鞋櫃內查獲手槍2支與子彈5顆，全案經警方以槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警局長詹永茂表示，毒品對於少年的誘惑及戕害極深，這次能破獲這批毒品來及槍械，實屬難能可貴。


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