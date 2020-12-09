感染韓半島！南韓新冠單日增686例...總統文在寅急召「緊急會議」

▲首爾加強防疫層級，明洞商圈街頭冷清，空蕩蕩的店家外掛著「待租」看板。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷失控，病毒持續在全國各地的餐廳、酒吧、市場、村里活動中心擴散，且群聚感染集中在首都圈，光是單日新增確診數已逼近700人大關，已刷新2月底後的紀錄，為疫情爆發後第2多，也因此醫療資源與人力分配開始面臨緊繃、短缺狀態，不少輕症與重症患者無法被即時安排到病床。

對此，南韓總統文在寅也決定於今（9）日下午3時召開緊急會議，商討防疫對策。

根據《韓聯社》報導，截至9日0時為止，南韓防疫當局今（9）日上午9時30分共通報686起病例，其中境內感染高達662例、24例為境外移入。目前南韓共累計39432例確診、556例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增524例（首爾佔264例、京畿道佔214例、仁川佔46例）；慶尚南道新增31例；忠清北道新增23例；釜山新增20例；蔚山新增14例；全羅北道新增12例；大田新增10例；光州新增9例；江原道、忠清南道各新增4例；大邱、慶尚北道各新增3例；全羅南道、濟州島各新增2例；世宗新增1例。

▲隨著確診者暴增，重症患者病床逐漸不足，圖為首爾國立中央醫療院。（圖／達志影像）

首都圈確診者持續暴增，已突破夏季第2波全國大流行（首爾光化門示威、愛第一教會）顛峰期8月27日新增313例（當日南韓新增共441例）的紀錄，還超過200多人，顯示首都圈此波疫情之嚴峻！

從主要與新增的群聚感染案例來看，首爾市鐘路區一間擁有秀場舞台、客群為中高齡層的餐廳「Pagota Town」（파고다타운）與歌唱教室累計112例；首爾市龍山區梨泰院5處德州卡牌遊戲酒吧累計19例；首爾市中區某市場累計14例，經確認後其中12人為南大門市場商人；忠清南道青陽郡某村里活動中心累計14例；釜山市南區某餐廳累計16例。

疫情爆發得如此迅速，對此文在寅決定於9日下午3時在青瓦台危機管理中心召開緊急會議，其中青瓦台總統秘書室長盧英敏、青瓦台國家安保室長徐薰、首爾市代理市長徐正協、京畿道知事李在明、仁川市長朴南春、國防部長徐旭、警察廳長金昌龍、疾病管理廳長鄭銀敬、保健福祉部長朴淩厚皆會出席。

會議中將討論南韓國內重症患者剩餘病床數調整、擴大篩檢辦法與強化疫調、疫調軍警人力支援方案等。

▲保健福祉部長朴淩厚8日記者會表示，政府已預購供4400萬人施打的新冠疫苗。（圖／達志影像）

而南韓國務總理丁世均（정세균）也於9日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，首都圈為此波流行潮的關鍵，因此將集中所有力量協助首都圈防疫。

對於某些國家已開始接種新冠疫苗，他表示，「政府視國民安全為優先，因此將先密切觀察他國施打疫苗的狀況後，在適當的時機開放民眾施打政府所取得的新冠疫苗。我們選定優先接種對象後，將會建立一套保管、配送的體制，且會隨時監控施打後的情況。」

南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

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