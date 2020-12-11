庇護商品不畏疫情熱賣2.3億　新北勞工局感恩續拚春節檔　

▲新北庇護商品不畏疫情熱賣2.3億，勞工局感恩續拚春節檔。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情衝擊各業，新北庇護工場業績卻逆勢成長。2020年截至9月，已衝破2億3219萬營業額，較2109年同期成長0.1％。對此，除了感恩各界在買氣寒冬的支持，新北市政府勞工局也分享，今年透過各種實體、網路行銷活動的作法，確實有效減緩疫情衝擊，也成功保住超過26家庇護工場員工的飯碗。接下來還要趁著聖誕跨年，再推年節商品，盼各界繼續力挺。

勞工局長陳瑞嘉表示，今年疫情嚴峻，非常憂心身障就業者遭到波及。早在3月，就啟動新北「庇護員工在職訓練補助計畫」，以維持庇護工場的穩定營運，很高興順利的讓新北26家庇護工場、超過500位庇護員工都「零減班休息(俗稱無薪假)」，實在感謝社會大眾對庇護員工的肯定與支持。

▲愛不囉嗦庇護工場的庇護員工揉捏製成餅乾。

陳瑞嘉分析，消費受到疫情影響沒錯，但大家仍有購買需求，跟同仁研究後發現，企業、消費者在國內的消費比重明顯增加、待在家的民眾還是得買吃的，所以絞盡腦汁求變化，像趁宅經濟推食品銷售、開發企業客戶禮盒組，也搭振興三倍券風潮推促銷。

「2020年辛苦了，吃塊餅乾慰勞自己吧」，因應歲末到春節的禮品需求，新北庇護工場也備妥各式年節禮盒供選購，除有精緻包裝，在味覺視覺上也不馬虎，像是愛不囉嗦庇護工場甫推出2020新北庇護禮「森林同樂趣」餅乾禮盒、新春專屬手作餅乾與應景年糖「好運狂犇 滿福禮盒」。

▲愛不囉嗦庇護工場「森林同樂趣」禮盒。

集賢庇護工場標榜沒有化學香精、香料及複雜添加物的「水果塔手工餅乾」禮盒。慈泰庇護工場與插畫家麵包樹合作「幸福派對（餅乾蛋捲）心路x麵包樹聯名禮盒」。

喜憨兒庇護工場則有連結花蓮富里自然農作「十穀米禮盒」。愛盲土城工坊的「皂亮新春手工皂禮盒」，內含歐洲古法冷製的手工皂，不給肌膚帶來負擔，慰勞您一整年的辛苦。

▲喜憨兒庇護工場的十穀米禮盒。

▲慈泰庇護工場幸福派對禮盒。

▲愛不囉嗦庇護工場的好運狂犇滿福禮盒。

▲集賢庇護工場的水果塔手工餅乾禮盒。

▲愛盲土城工坊皂亮新春手工皂禮盒。

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