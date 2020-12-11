中天轉戰網路　時力：持續推動《反媒體壟斷法》、《公共媒體法》

▲時代力量召開「媒體改革繼續前進」記者會。（圖／翻攝時代力量臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中天電視台換照案失敗，執照於12月11日到期，之後將轉戰網路平台發展。對此，時代力量11日上午召開「媒體改革繼續前進」記者會，提出四項媒體改革主張，分別是「反媒體壟斷更加迫切」、「健全公共媒體要加快」、「更強化我國文化內容」以及「建立後匯流媒體秩序」 。

時代力量表示，告別中天只是第一步，媒體改革該要繼續前進，在中天新聞換照案後，台灣該如何打造優質媒體並提升媒體環境，是必須即刻討論的議題。

時代力量秘書長白卿芬表表示，中天轉為YouTube頻道後，訂閱人數激增，卻面臨製播內容無法可管的狀況，而媒體快速發展及變化，台灣的法規已經跟不上腳步，《反媒體壟斷法》也遲遲未見進度，建議可參考美、澳等國將網路廣告視為反媒體壟斷一部份的態度，避免讓網路廣告被少數人操縱，進而干擾媒體的公平競爭。

時力黨團總召邱顯智說，我國的公共媒體長期受制於沒有穩定的財源，因此發展過程中多有困難。因此呼籲《公共媒體法》應儘速送審，並配合《文化基本法》的訂定，以文化基金挹注公媒基金會的營運，提供其長期穩定發展的財源，以增加公媒基金會營運的動能並能夠健全發展。

同時落實公共媒體問責和增進公共參與，讓公共媒體的發展能夠符合外界期待。比照NHK或BBC，以促進多元環境，增定服務頻道專章並擴大服務功能，較能確保頻道的專業性和獨立性。

台灣青年民主協會TYAD理事長張育萌也在記者會中表示，本國媒體產製內容並無相關規範，應要能保護本土自製比例，否則高度自由化恐導致媒體向產業靠攏、看錢說話。且戲劇影視也有類似問題，韓國大力保護自製比例才使產業壯大，呼籲政府把OTT納入專法管理，這樣才能壯大台灣的媒體產業。

張育萌指出，媒體匯流已成常態，但台灣將不同媒體放在不同的管制位置，若有業者跨平台經營，恐導致法規難以管制。參考歐盟的經驗，以修正後的《視聽媒體服務指令》，將網路媒體等新興媒體，與傳統廣電媒體，納入相同管制，時代力量也將訂定符合國情的相關法規，並列為中長期努力的目標，同時我們也要求政府提前因應並訂出相關法規。

時代力量黨主席陳椒華表示，反媒體壟斷是時代力量創黨至今堅持的理念，創造健康的媒體環境更是我們持續努力的方向。跟中天說再見再也不見，只是第一步，未來如何建立媒體市場的穩定秩序、保障多元的聲音，是我們會持續推動，絕不懈怠。