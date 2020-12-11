王世堅譏柯文哲「詐騙首腦隱退」　民眾黨反嗆：民進黨更會騙

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲昨傳出有意請辭民眾黨主席，「柯黑大魔王」台北市議員王世堅11日在臉書上開酸，指柯承認自己無心市政，打算辭去民眾黨主席，「是詐騙集團首腦宣布要退隱」。對此，民眾黨發言人楊寶楨反嗆，「若真要比誰比較會「騙」，民進黨說自己第二，絕對沒人敢說自己第一」。

楊寶楨指出，雖然王世堅在民進黨當中，已經算是少數民意大於黨意、敢說敢言的政治人物，「但對於您今天的臉書文，通篇臆測和造謠抹黑，感到非常遺憾，請您向柯文哲和民眾黨道歉！

「首先，柯文哲市長哪裡說自己無心市政？」楊寶楨說，柯文哲每天7點30分就開晨會，甚至工作到三更半夜，每天兢兢業業、認真工作，做了很多事也推了很多建設，到底憑什麼說他是「稻草人市長」？而且柯市長平常一周花在民眾黨黨務上面的時間並沒有幾個小時，請不要再惡意亂貼無心市政的標籤。

此外，楊寶楨還說，昨天民眾黨已經發出聲明澄清，對於「柯文哲擬辭去黨主席」的傳聞報導，請不要妄加揣測，也請有心人士自制，王議員還持續在文中說柯文哲打算辭去民眾黨黨主席？！

「王議員更在臉書文中暗指民眾黨是詐騙集團，請問您憑什麼下這種評語？」楊寶楨嗆王世堅，什麼證據能證明是不是詐騙集團？請不要把抹黑當有趣；更何況，民進黨各種雙標、髮夾彎、放假消息、抹黑造謠樣樣來，若真要比誰比較會「騙」，民進黨說自己第二，絕對沒人敢說自己第一。