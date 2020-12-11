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大談疫情「中國貢獻」　陸外長王毅：提供全球超2000億口罩

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▲▼2020年12月11日，國務委員兼外交部長王毅在京出席“2020年國際形勢與中國外交”研討會開幕式。（圖／大陸外交部網站）

▲2020年12月11日，大陸國務委員兼外交部長王毅在北京出席一場中國外交研討會。（圖／大陸外交部網站）

記者陳政錄／綜合報導

北京11日舉行「2020年國際形勢與中國外交研討會」，中國外交部長王毅發表主旨演講，重點提及中國在全球抗擊新冠肺炎疫情中做出的貢獻，包括已對外提供2000多億個口罩等，同時大力抨擊美國的反華行為，表示這種「倒行逆施」該收場了。

王毅以「百年變局與世紀疫情下的中國外交：為國家擔當對世界盡責」為題，發表主指演講，他提出2020年中國外交主要體現於八方面，包括有聲有色的抗疫國際合作、堅持擴大對外開放和互利合作、為國際局勢穩定提供有力支撐、推動周邊命運共同體走深走實、維護拓展發展中國家共同利益、積極參與全球治理體系變革、堅定捍衛國家利益和民族尊嚴，和全心全意踐行外交為民宗旨。

▲▼美國指控中國製造商生產劣質N95口罩，圖為遼寧瀋陽廠支援4千萬張歐美訂單（示意圖／CFP）

▲中國口罩工廠支援海外國家訂單。（圖／CFP）

談到抗擊新冠肺炎疫情中的「中國貢獻」，王毅表示，疫情迄今，中方發起新中國成立以來規模最大的全球人道主義行動，向150多個國家和9個國際組織提供抗疫援助，為34個國家派出36支醫療專家組；發揮最大醫療物資產能國優勢，向各國提供2000多億個口罩、20億件防護服、8億份檢測試劑盒，更發布8版診療方案、7版防控方案，積極推進藥物、疫苗研發合作和國際聯防聯控等等。

他強調，中國本著「公開、透明、科學、負責」的態度，最早向世界報告疫情，第一時間發佈病毒基因序列等關鍵信息，堅定支持世衛組織發揮領導作用，向世衛組織和聯合國全球人道主義應對計劃提供資金援助。

另針對敏感的中美緊張關係，王毅指出，今年的中美關係經歷建交40多年來最嚴峻的局面，在世界最需要團結協作的時候，美方在單邊主義的道路上越走越遠，成為國際體系的最大破壞性因素。

他抨擊，美國的反華勢力出於一己私利和政治偏見，對中國進行造謠抹黑、打壓制裁，甚至挑動意識形態對立，企圖把世界推入新冷戰深淵。

王毅說，「美方這些人的倒行逆施該收場了」，如果繼續執迷不悟，不僅將損害美國自身的信譽，危及世界和平穩定，也終將被世人和歷史所唾棄。他直言，中美關係呈現的複雜性已經超越雙邊範疇，成為多邊與單邊、進步與倒退、公道與強權之間的較量和選擇。

王毅還提到2021年中國外交七大任務，為全力服務國家發展戰略、助力世界經濟加快復甦、推動構建新型國際關係、持續深化國際和地區合作、主動參與全球治理變革、不斷促進各國相互理解、繼續推進構建人類命運共同體。

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