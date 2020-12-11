建設路網串聯八達通　打造台南經濟起飛幸福城市

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▲2020年台南市工務局交出亮眼成績單，該局將本於專業、效益、人本及安全的使命，2021年繼續為台南市打造更優質與友善的環境，讓民眾幸福有感。（圖／記者林悅攝）

▲2020年台南市工務局交出亮眼成績單，該局將本於專業、效益、人本及安全的使命，2021年繼續為台南市打造更優質與友善的環境，讓民眾幸福有感。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

城市是國家繁榮的能量，道路是城市發展的基石，台南市2020年建構道路網絡大躍進，不但搭起創造經濟的通路，也為市民開通條條安全回家的路，實踐市長黃偉哲「交通便捷、幸福城市」的願景。

回顧2020年，台南市工務局積極開發公共建設包括新建道路、橋樑、努力道路養護、開發特色公園、辦理重大建築工程，及升級建管服務品質和開辦優良公寓大廈評選提升居住品質等；年度績效共獲得23個獎項。

工務局表示，隨著台南市升格發展及南科沙崙智慧綠能科學城興起，新建道路、橋樑及道路養護尤為建設重點。在配合台南市經濟發展的條件下，積極開闢串聯南科、四大工業、沙崙智慧綠能科學城路網。

在興建台南都會區北外環道路、增設國道1號至北外環交流道、台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道及聯絡道轉向立體化等改善南科周邊地區交通共投入約213億元左右；沙崙綠能科學城聯外道路、台 86 線大潭交流道匝道往高鐵道路拓寬等總共投入約14.56億元，並鏈結大台南生活圈道路、興建改善橋樑，同時提升道路品質執行路平專案。在2019年及2020年共投入約6億元實施路平專案，完成約43.45多公里；此外近年推行人手孔蓋平行新工法約12807個，縮短人孔蓋施工時間且完成面更平坦；再者，未來3年亦將改善8公尺以上路口孔蓋防滑係數達50BPN等等，種種努力提昇道路品質與安全。除市府預算外，再加上爭取中央前瞻計畫經費，2020年總共投入50多億元經費，開闢拓寬上百條大小道路，為民眾羅織大台南四通八達的交通網絡。

休閒保健功能外，附設兒童遊樂設施更注重啟發教育與體能訓練、娛樂效果等功效；工務局在黃市長上任後，已完成7座特色公園的開闢，再者運河沿岸之港濱歷史公園、中西區大涼公園、南區健康市場改公園及南區黃金海岸整體景觀環境改造及新營鹽水雙星拱月等創造成藍帶親水公園；另有8座公園規劃中，其中港濱歷史公園將是臺南市首座結合民眾參與的示範性共融特色遊戲場。特色公園總經費約8.85億元。

另外，工務局代辦砲校遷建與開發案、亞太國際棒球訓練中心興建工程、大臺南會展中心新建工程、臺南榮家遷建工程等13件重大工程，經費約167億元。還有臺南市公寓大廈如雨後春筍林立，特別辦理優良公寓大廈評選，以提升公寓大廈居住品質與強化管理功能；再者，為加速及透明化建築執照核發，建置建築執照無紙化審查及建置施工管理電子化，讓建管服務品質再升級。

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