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台南迷鳥「灰伯勞」疑遭餵食誘拍　健康情況令鳥友憂心！

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▲李姓鳥友發現灰伯勞鳥疑遭人餵食誘拍後，僅僅5天健康狀況每況愈下，比起5天前健康狀況令人十分憂心。（圖／翻攝自李姓鳥友臉書，下同）

▲李姓鳥友發現灰伯勞鳥疑遭人餵食誘拍後，僅僅5天健康狀況每況愈下，比起5天前健康狀況令人十分憂心。（圖／翻攝自李姓鳥友臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區八掌溪口11月29日被嘉義鳥友楊仁賢，發現了１隻台灣從未正式記錄過的迷鳥「灰伯勞」，惟1名李姓鳥友發現灰伯勞鳥疑遭人餵食誘拍後，僅僅5天健康狀況每況愈下，12月10日的照片比起5天前，健康狀況令人十分憂心，他籲請民眾不要再誘拍灰伯勞鳥，放過牠吧！

李姓鳥友臉書PO文指出：「感謝兩位鳥友提供出現在台南的灰伯勞照片，羽毛豐腴的是12月5日時的照片，經過5天被餵食麵包蟲誘拍及不斷的騷擾之後，灰伯勞更健康了嗎？沒有！12月10日的今天，灰伯勞的羽毛已經沾黏到凌亂不堪。以鳥會救傷體系志工的看法，這隻灰伯勞的處境已經很危險了。我們要繼續放任誘拍鳥類的不肖拍鳥人去傷害每一隻來到台灣的貴客嗎？」。

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李姓鳥友說：「在台南被餵食誘拍的灰伯勞，從第1天被發現時的狀況，跟今天的狀況比起來，已經是非常慘了。經過徵求朋友的同意，取得今天的照片。大家可以思考一下，如果餵食野鳥真的這麼「耐斯」，為什麼這隻鳥會變成這樣？羽毛沾黏沒有光澤，隨時都可能會死掉的樣子。我們下一步要怎麼救牠呢？還是就放給牠死？
反正誘拍的拍到煩了就會去金山青年活動中心了」。李姓鳥友呼籲不肖拍鳥人，不要再誘拍野生鳥類，放過這隻第一次來台灣的灰伯勞吧。

▲李姓鳥友發現灰伯勞鳥疑遭人餵食誘拍後，僅僅5天健康狀況每況愈下，比起5天前健康狀況令人十分憂心。（圖／翻攝自李姓鳥友臉書，下同）

▲左圖健康的棕背伯勞，羽毛蓬鬆亮麗就像用了海倫仙度絲一樣。

據了解，灰伯勞夏季繁殖於中亞到歐洲北部，冬季南遷到歐洲中南部、南亞及非洲北部度冬，灰伯勞在全世界的亞種有12種，這次飛到台灣來的是pallidisrostrisu亞種，是灰伯勞12個亞種裡分布最東邊的亞種，主要分布在中亞一帶，也是離台灣最近的亞種。原本這時候灰伯勞應該從中亞地區飛到南亞的印度度冬，但是不知道為什麼原因，這隻灰伯勞卻迷路，往東偏離了4000公里來到台灣。推測原因之一可能是因為牠是第１年出生的幼鳥，才迷路飛到原本分布以外的地方，這是以往在許多迷鳥紀錄都會發現的現象。

台南鳥會之前呼籲鳥友，不要餵食灰伯勞以取得心目中想要的照片，根據前幾天鳥友的觀察，灰伯勞在該地有豐富的食物可以食用，包括目前觀察到的牠會捕食彈塗魚和螃蟹。只要鳥友在他活動的範圍耐心等待，一定會有機會拍到自然又美麗的作品。

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