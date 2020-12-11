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史上最窮劫囚團！5人4沒錢僅彭男帶3千...落網便當秒殺：再來一個

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▲劫囚又餓又累　5人落網秒殺「排骨便當」加碼第二份也嗑光。（圖／記者陳凱力攝）

▲籍斯瀚昨日在基隆落網，一上警車累到秒睡。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

史上最窮的逃亡！竹北劫囚5人組靠著籍斯瀚的小弟、彭男身上僅剩的3000元，與彭的友人江湖救濟了5000元、7000元合計1萬5000元就這樣流浪了21小時，一行人馬不停蹄瘋狂跑路，吃不好也睡不好，最終4落網1在逃，4人後於竹北分局飽餐一頓，將員警叫的排骨便當嗑光光，吃一個不夠，連加碼的第二個排骨便當也秒完食，實在讓人啼笑皆非。

劫囚5人組8日下午從竹北東元醫院離開後立刻開車上國道，一路從湖口、五楊、鶯歌、期間還丟車、換車、加入第4台黑車，最後僅剩1台白車、1台黑車，載著一行5人繼續走北二高前往基隆、瑞芳、七堵、宜蘭，最後又回到基隆，當時李姓女子正巧不在車上，因此當警方圍捕時，李女立馬往反方向跑，成功逃脫。

這劫囚5人組可說是史最窮的劫囚犯，5人中4人口袋沒錢，只有彭男身上有僅存的3000元，逃亡期間好不容易找上了朋友江湖救濟了5000元、7000元。就靠著這1萬5000元，5個人浪跡天涯21小時，連住宿都不敢，車也不敢停，就怕被抓，漫無目的一路亂開，偶爾找到好心有人「收留2小時」去上個廁所，喝杯茶，補充體力繼續上路。

▲劫囚又餓又累　5人落網秒殺「排骨便當」加碼第二份也嗑光。（圖／記者陳凱力攝）

▲彭男在竹北分局連吃2個排骨便當。

5人分別開著2台車一路亂竄，偶爾停下交換乘客和駕駛，同時商量「如果被抓了要怎麼說」，5人中籍斯瀚是劫囚案男主角、懷孕5個月是劫囚案女主，另外還有男二彭男、彭男的前女友女二曾女，還有非親非故卻一路跟著逃亡的在逃李女。

李女是竹東人，因家庭失和與家中親人並不和諧，他和曾女是姊妹淘，交情好到一起吸毒，聽到閨蜜要劫囚，二話不說也添上一腳，也成為這次劫囚案中最莫名其妙的一員。

▲劫囚又餓又累　5人落網秒殺「排骨便當」加碼第二份也嗑光。（圖／記者陳凱力攝）

▲懷孕5個月的陳女，身型纖細，外觀完全看不出。

5名劫囚案中有4人都是毒咖，吸毒、賣毒咖啡，僅有懷孕5個月的陳女未染上毒癮，5人在逃亡期間吃不好睡不好。4人落網後除了在警車秒睡，到了竹北分局沒多久，正逢晚餐時間，員警叫了排骨便當給4人，4人也立刻秒殺，吃得清潔溜溜，員警見他們好像很餓的樣子，不忍心問了句「要不要再吃一個」，彭男也馬上回應「好啊」，第二個排骨便當也如秋風掃落葉，顆粒不剩。

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