還原追捕現場！竹北脫逃21小時換4車做斷點　1關鍵逼警連轟11槍

▲通緝犯籍斯瀚趁警方戒護送醫時脫逃。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者張君豪、郭世賢、陳凱力／基隆報導

通緝犯籍斯瀚8日晚間遭警方逮捕，孰料，9日中午他卻突然大喊「心臟好痛」，接著便趁著警方將他戒護送醫時，在4名友人（3女1男）的協助下脫逃，在逃亡21小時後警方於基隆市七堵逮獲4人，仍有一名李女在逃。刑事局表示，當時警方循線追蹤一台白色車輛，正好撞見犯嫌的換車經過，隨即上前成功將人逮捕，押回警局。

回顧事發經過，9日晚間籍斯瀚在警方的戒護下到東元醫院就醫，由於打針需求，員警便打開籍的手銬，僅留下腳鐐，就診完畢後，一行人便在急診門口等待其他員警開車前來載送。不料，籍斯瀚的4名友人（彭男、李女、曾女、陳女）早就開著3輛自小客車，一路從警局尾隨至醫院準備接應，籍一見員警落單，便趁隙跳上其中的紅色轎車，整個脫逃過程只花了76秒。

▲▼通緝犯籍斯瀚落網畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

員警見狀隨即通報，並循線追查要將人逮捕歸案。警方發現，籍男搭乘的紅色車輛，一路往桃園龍潭方向行駛，接著被棄置於桃園大溪石園路上，一行人連換3車逃亡至新北市鶯歌。

警方10日透過監控發現，籍男等人開了另外一部白色車輛上高速公路到五堵交流道下匝道，車輛就車頭朝外併排停放在客運總站的死巷內，一旁還有另外一輛黑色轎車，警方見狀便在2輛空車旁守株待兔，直至下午1時許籍、彭、曾、陳等人才現身。

刑事局偵二大隊與竹北分局員警認為時機成熟，隨即一擁而上上前圍捕，不料，原來一旁的黑色空車也是籍男等人的接應用車，彭男衝上車猛撞警方，逼得4名員警連開11槍，擊中坐在副駕駛座上的曾女雙腿，成功壓制4名犯嫌，將人押回竹北分局。至於在逃的李女，警方目前仍全力緝捕當中。