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劫囚案虐戀　痴情夫配合辦案：唯求「真人功德迴向」輕判我妻

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▲竹北逃亡、籍斯瀚。（圖／記者陳凱力攝）

▲籍斯瀚與女友陳女、小弟彭男3人移送新竹地檢署偵辦，陳女的丈夫在得知妻子落網後，還在移送前趕帶著小女兒前往探視媽媽。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

竹北槍毒通緝犯籍斯瀚與女友陳女、小弟彭男3人於今（11）日下午移送新竹地檢署偵辦，陳女的丈夫在得知妻子落網後，不僅不切斷關係，還在移送前趕帶著小女兒前往探視媽媽，整個過程只有短短半小時，但陳夫癡心錯付的畫面，也令旁人感到不值。

陳夫得知妻子落網後，於今天午後，在未經警方傳喚的情況下，帶著年約3歲的小女兒從桃園大溪開車一路殺到竹北分局探視媽媽，警方不忍見母子即將分離，通融讓陳女與女兒在警方的看顧下見了一面。

懵懂的小女兒看著媽媽帶上手銬、腳銬，還不明白發生了什麼事，怯生生的叫了聲「馬迷」，陳女也抱住女兒，而陳夫也在一旁看著妻女見面，與愛妻談了將近半小時後，隨即帶著女兒離開。

▲籍斯瀚脫逃罪加一等　陳女愛到卡慘死！刑責是籍斯瀚的好多倍。（圖／記者陳凱力攝）

▲陳女夫癡心無悔，仍對愛妻有期盼，等著她回心轉意。

陳夫愛深情到無怨尤，堪稱史上最癡情的男人，面對妻子與小王同居、懷孕，陳夫直到被警方傳喚說明，才知道出軌妻開著自己的車去劫小王的囚；但令人震驚的是，陳夫到警局配合調查非常冷靜，還拜託警方紀錄「陳夫積極配合調查，要求將功勞轉給陳女，讓她獲得輕判」根本「真人功德迴向」令旁人不知要笑他傻還是嘆他癡。

晚間9時許，籍斯瀚等3人已在地檢署複訊完畢，籍斯瀚因涉犯脫逃、毒品罪嫌重大，彭男涉犯便利脫逃、使犯人隱蔽及毒品罪嫌重大，均有羈押原因及必要，檢察官均向法院聲請羈押，目前待法院開羈押審理庭。

而陳女涉犯便利脫逃、使犯人隱蔽罪嫌重大，有羈押原因及必要，但因她目前懷胎5月，爰以交保1萬5000元，取代聲請羈押。

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