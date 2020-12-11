12/12搶麥當勞豬肉滿福堡加蛋買一送一60元有找　六塊麥克雞塊只要39元

▲蝦皮購物12/12攜手麥當勞推出不限量優惠。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

記者洪菱鞠／台北報導

想吃便宜的麥當勞，可趁雙12再搶一波划算的即享券，蝦皮購物將於12/12當天凌晨0點起推出不限量歡樂吧，蛋捲冰淇淋便宜到10元有找，中薯、六塊麥克雞塊分別祭出原價5折價及66折價，40元以內超低價就能搞定，另外還有限量豬肉滿福堡加蛋買一送一僅特價58元，不過搶購時間僅12分鐘，有興趣的人可把握優惠時段。

蝦皮購物與麥當勞合作搶雙12商機，12/1～12/12推出一系列優惠商品，活動期間主打免費早餐天天搶，特選冰黑咖啡送吉事蛋堡、特選冰黑咖啡送香雞滿福堡、特選那堤送吉事蛋堡」等即享券組合，特價55元、75元；McCafé黑咖啡（中）3杯即享券特價111元，McCafé那堤（中）3杯即享券特價150元，皆可分次使用，另外，全品項不限量蝦幣回饋24倍。

12/12當天更有專屬派對歡樂吧加碼，限定優惠將於凌晨00:00～00:12開跑，不少人喜愛的蛋捲冰淇淋原價18元下殺僅9元、中薯原價42元特價21元，6塊麥克鷄塊也從原價60元下殺到39元，下單使用蝦幣券享12倍回饋，12/31前至門市兌換餐點，再享12倍蝦幣回饋，商品雖不限量，但每帳號或裝置僅可購買3項折價品各1次。另外，早餐必點的豬肉滿福堡加蛋一次買兩份原本要116元，12/12推出買一送一特價58元，限量1,212份。

▲人氣早餐買一送一。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

愛合購也預計於12/12當天中午12點、晚上20點及22點等流量高峰時段，推出3檔限量搶購，團購夯賣的人氣美食將下殺5折，必搶商品包括嘉義方塊吐司，每盒12入原價960元，免運搶購價480元，限量10組；築地一番鮮的厚切土魠魚片，5片免運445元，限量5組；美式賣場超夯的紅龍起司肉捲，4條免運價199元，限量10組；嫩肩牛排5片300元，組數只有5組；這鍋農麻辣鴨血1500克，3包免運450元，平均每包150元，限量5組。

▲愛合購雙12限量搶購人氣半價美食。（圖／愛合購提供）

東森購物看好生鮮與熟食受到消費者青睞，於11月中完成收購生鮮垂直電商「熊媽媽買菜網」後，網站上已開設「熊媽媽館」，販售商品包括青菜、水果和肉品，初期配送地區以雙北、桃園為優先，之後陸續擴展到全台。適逢雙12活動期間，12/4～12/28單筆消費滿1,212元，登記送50元熊媽媽買菜金，限量50,000組。