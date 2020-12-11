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東森購物11月營收獲利雙創新高 王令麟：全年EPS力拼14元、雙12消費做公益

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▲▼ 東森全球新連鎖3週年暨表揚大會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物董事長王令麟指出，以今年第1季為基期，明年第1季的零售，成長上看至少40%。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11買氣刺激，東森國際（2614）旗下轉投資東森購物公布今年前11個月累計合併營收達221.7億元，獲利12.88億元、年增164%，而累積EPS達12.64元，較去年同期增加7.86元，再刷新歷史新高，全年EPS挑戰14元；而在雙11帶動下，東森購物公布11月營收也再創新高，11月合併營收為25.1億元。

東森購物董事長王令麟表示，自2018年8月起發放東森幣，截至上周末為止，28個月以來，已發放109.1億枚東森幣；進一步分析，VIP會員持有占比高達43%，此顯示東森幣策略奏效，不僅有效增進CRM，更提升會員黏著度。歡慶雙12，東森購物更大方推出100枚東森幣抽TOYOTA COROLLA CROSS豪華款炫魅紅休旅車（市價799,000元），可望大力助攻雙12業績，預期第4季營收看俏。

王令麟指出，過去大家搶發會員點數，他獨步市場推出與現金等值的「東森幣」，先蹲後跳，現在成為推動東森購物成長的動能之一；東森購物將持續創新，並不斷異業結盟，以顧客為本的精神，思考如何創造「東森幣」更高價值，藉此提升會員忠誠度，並吸引新客源。

東森購物雙12（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網、東森購物台47頻道迎戰雙12。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物台雙12活動明天正式登場！有別其他家電商的回饋方式，東森集團一路走來，始終秉持「別人做生意、東森做公益｣的精神，去年東森購物於雙11活動，愛心捐出11%所得，捐贈2台市價共240萬的長照專車給予台北市政府，今年東森購物台47頻道更推出雙12「浪愛溫飽 1212益起助糧」全日live電視公益活動，凡消費者購買該活動商品，將提撥銷售金額10%做公益，幫助新北市社會局的弱勢家庭及新北市動物收容中心，且當日live商品買二件再送東森自然美產品。

雙12當天，東森購物台47頻道除了提供全日Live商品特別優惠價1,212元起，晚間8點到10點live「浪愛之夜」節目也特別邀請家有毛小孩的李明川、林嘉綺、謝忻、王思佳、何妤玟、徐小可、夢多、林惟毅及撒基努等多位藝人同台做公益，數十種商品現場提供超殺優惠價499元起，保證讓消費者驚喜。受疫情影響，今年許多弱勢家庭及動保團體收到的募款金額及毛小孩領養率都下降，經費短缺，歲末年終，東森購物邀請會員一起消費做公益，讓每一筆消費都更有意義，共同幫助弱勢家庭度過難關，以及改善動物收容中心收容環境，讓毛孩子可以安心等家。

東森購物旗下通路包含：網購、電視購物、型錄、MOD及草莓網等，台灣會員總數超過900萬，受到疫情影響，今年消費行為發生轉型，除了從實體經濟轉移到線上購物，更深化消費對於線上購物的依賴，並成為「新常態」。東森購物網ETMall今年網羅上百品牌、數十萬種商品，總降價幅度超過上億元，歲末年終勢必再創佳績，從雙11銷售活動來看，受歡迎的商品第一名為保健食品，佔了銷售額32%，其次為美妝保養品、生活用品及3C家電等最受歡迎。

今年也適逢東森購物21周年慶，全通路消費任1件就有機會抽中奢華國旅，不只天天抽瑞穗天合國際觀光酒店住宿1泊2食，每月再加碼抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊，1人中獎，2人同行。

回顧過去、展望未來，東森購物希望秉持著「最有溫度」的服務精神， 能夠為台灣社會默默盡一份心力，在殺紅遍野的電商大戰當中，將購物行為轉化為實質的愛心捐助，以溫度和深度感恩回饋廣大的900萬會員朋友。王令麟另提到，以今年第1季為基期，明年第1季的零售，成長上看至少40%，主要是因為疫情關係，國人依舊無法出國，加上春節將會有更多國人回來，因此明年第1季的零售業績樂觀看待。

▲▼ 東森全球新連鎖3週年暨表揚大會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「攜手東森 成就人生」3周年年會上，特別邀請高雄市長陳其邁（右）出席參與，東森集團總裁王令麟（左）霸氣捐出5台「ecKare」遊園專車給壽山動物園，展現深耕在地經營的決心。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 東森集團總裁王令麟從中華民國教授學會理事長陳炳輝手中接下4座獎盃。（圖／記者吳世龍攝）

▲東森全球新連鎖董事長王令麟近日從中華民國教授學會理事長陳炳輝手中接下4座獎盃包括教授評審團金獎、台灣優良產品金鑽獎、顧客滿意度金質獎、卓越企業品牌獎；彰顯「東森嚴選｣的產品實力，獲得獎項榮耀肯定認證。東森集團跨足直銷產業再創紀錄，一舉躍升全台最大直銷電商。（圖／記者吳世龍攝）
 

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