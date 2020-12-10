全台獨家開賣！東森嚴選大海大和滴黑蜆　王令麟用過也稱讚

▲黑蜆營養價值高，而台東擁有得天獨厚的天然環境，除了有「海洋深層水」之外，且無工業汙染，再加上產官學投入研發，因此可以成功育苗。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森嚴選推薦商品「大海大和滴黑蜆」獨家開賣！東森購物表示，日本黑蜆又名「大和蜆」，生長在日本島根縣松江市、朝鮮半島及庫頁島的海淡水混和水域，當地無法育苗，皆以打撈野生為主，因此黑蜆極為珍貴稀有，亦有「黑鑽石」美稱。根據日本醫學研究，黑蜆蘊含豐富的B群、鳥胺酸、牛磺酸、肌醇、鋅、鐵及鈣等，營養成分為黃金蜆的3倍，更比一般蜆類多7倍營養成分。黑蜆含有多種胺基酸與維生素，更含有肝醣能恢復肝臟細胞、快速活化肝臟功能。

由於黑蜆營養價值高，日本學界耗時50年研發育苗，最終仍以失敗收場。台灣台東擁有得天獨厚的天然環境，全球唯三的海平面200呎以下「海洋深層水」，其一就在台灣東部海域，且無工業汙染，好山好水好純淨；除了天然環境，還有產官學投入研發，並成功運用「科技技術」與「感應裝置」，穩定控制溫度等外在因子，並搭配共生自然循環養殖法，成功育苗。

▲「東森嚴選 大海大和滴黑蜆」採用獨家蒸氣不回流製程，100%滴製、不加一滴水。

東森購物表示，「大海大和滴黑蜆」採用獨家蒸氣不回流製程， 100%滴製、不加一滴水，並取得國際標ISO22000+HACCP以及國家級GMP標章，消費者能安心食用。為了貼心消費者服用，「大海大和滴黑蜆」採「擠壓式包裝」，每包20ml，一撕即吸，每份僅1.4大卡，比市售產品還低，更含有：牛磺酸、鳥胺酸、精胺酸、總游離氨基酸，以及其他8種胺基酸，因此能幫助提神養氣、顧肝又保養肌膚。

▲「東森嚴選 大海大和滴黑蜆」30入裝5盒東森價下殺只要11,900元。

在推薦給東森會員朋友之前，東森購物董事長王令麟親自服用，甚至到台東的科技養殖場考察；王令麟透露，他從早到下午都排滿會議，中午會小憩補充體力，服用一段時間後，體力改善，可不用再午休；正是因為親自試用有效，才敢推薦給東森會員！「東森嚴選 大海大和滴黑蜆」大組30入裝5盒，原價24,900元，東森價下殺約47折，只要11,900元，另有「中組」與「小組」組合，12月15日起獨家開賣。

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