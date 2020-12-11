《時代》2020年守護者揭曉　前線抗疫醫療衛生工作者獲得

▲時代雜誌2020年度守護者為前線對抗新冠疫情的醫療衛生工作者。（圖／翻攝自推特／TIME）
記者詹雅婷／編譯
美國《時代》雜誌（TIME）公布2020年度守護者，由前線對抗新冠疫情的醫療衛生工作者獲得。雜誌形容，他們每日冒著生命危險，出手協助前來所屬工作場所求助的陌生人，但他們拯救不僅僅是寶貴性命，更守護了醫學及民主的基本原則「平等」。
根據先前發布的風雲人物4強名單，在前線抗疫的醫護工作者及美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）受到肯定，與美國總統當選人拜登、現任總統川普、全球反種族歧視運動參與者並列。
在全世界因疫情衝擊停擺時，醫護人員冒著生命危險持續工作，拯救無數人的性命，而佛奇是這群第一線工作人員的其中之一，不但會親自巡視醫院，同時國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任一職，更是2020年美國最知名的科學領袖。
Frontline health workers are risking their lives to help save ours.— TIME (@TIME) December 11, 2020
“Doctors, nurses, housekeeping, the clerks, we are the closest to your family right now. And we’re going to take care of them" #TIMEPOY" pic.twitter.com/RdVHIhP88O