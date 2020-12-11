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新加坡對台解封入境採檢陰性免隔離　外交部：感謝肯定防疫成果

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▲新加坡。（圖／路透社）

國人18日起入境新加坡，採檢陰性免隔離。（圖／路透社）

記者陳家祥／台北報導

新加坡政府於今年12月11日宣布，18日起將解除對來自台灣旅客入境限制。外交部表示，這項開放措施將使雙方人民逐漸恢復交流互訪，有助促進兩國商貿往來。外交部對此決定表示誠摯歡迎，並感謝新加坡政府肯定台灣的防疫成果。

新加坡11日宣布，18日起解除對來自台灣旅客入境限制。旅客需在出發前7至30天內向新加坡民航局線上申請單次入境「航空通行證」（Air Travel Pass, ATP），且在抵達星國前14天內沒有前往其他國家旅行的紀錄。抵達新加坡後，需立刻接受武漢肺炎核酸檢測；如果檢測結果為陰性，就可以自由活動，不需居家檢疫。

外交部指出，台灣與新加坡長久以來在經貿、投資、文化、觀光各領域的交流合作密切。今年全球武漢肺炎疫情爆發時，醫療口罩需求急迫，我國優先對新加坡出售口罩原料熔噴不織布，也曾經捐贈星方醫療口罩及N95口罩，充分展現抗疫無國界、台灣與新加坡並肩抗疫的合作精神。

新加坡這次開放來自台灣旅客入境，以檢測代替居家隔離，有助雙方累積經驗及互信，以利研商兩國實施旅遊泡泡的可能性。外交部會持續密切關注相關資訊及疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心的政策，隨時進行評估；同時，也提醒前往星國的國人務必遵守新加坡境內的防疫規定。

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