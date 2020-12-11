美FDA證實！4人施打輝瑞疫苗後面癱　可能原因曝光

▲4名出現貝爾氏麻痹症的人，全數來自施打新冠疫苗的受測者。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）專家小組，10日表決建議授權輝瑞新冠疫苗緊急使用，目前已知疫苗潛在暫時性副作用包括發燒、肌肉疼痛等。FDA現已證實，在疫苗試驗計畫之中，有4人出現貝爾氏麻痹症（Bell's palsy，「暫時性顏面神經麻痺的一種」），推估應為病毒感染導致面部神經發炎。

綜合NBC、紐約時報報導，4名出現貝爾氏麻痹症的人，全數來自施打新冠疫苗的受測者（並非來自施打安慰劑的組別），分別在接種疫苗的第3天、第9天、第37天、第48天出現症狀，面部一側呈現下垂，但全員在10日至21日後恢復正常。

食藥局監管人員表示，現階段仍不清楚這是否為接種疫苗所引起，確切原因仍待釐清，推估應為病毒感染導致面部神經發炎。機構強調，醫師應該密切監控疫苗副作用，密切監控出現施打疫苗後出現副作用的人數。

疫苗與相關生物產品諮詢委員會（VRBPAC）已於10日下午以17票同意、4票反對、1人棄權的壓倒性優勢通過，建議輝瑞疫苗可被用於16歲以上族群的緊急使用。一旦FDA批准緊急使用，疫苗配送作業將會即刻展開。

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