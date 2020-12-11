女友「轉光200萬結婚基金」all in投資！醫師看帳戶：錢都不見了

▲女友利用小額轉帳，把原PO存款掏空去投資！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「 錢被女友盜用怎麼辦？」一名男醫師哀號，由於無法常陪女友，因此戶頭開放共享，讓女友想花就花，豈料最近原PO才發現百萬存款消失，都被女友拿去做投資。火冒三丈的原PO把女友罵了一頓，怎料女友離家出走，也不回電，文章曝光後，網友狂搖頭直呼「不能心軟！跟這種人交往只會賠光你的積蓄而已！」

一名男網友借友人帳號在PTT透露，本身是一名住院醫師，幾乎埋首於工作，鮮少時間陪女友，因此原PO把她給寵上天，就連存款密碼都大方告知，「盡量都滿足她其他需求，讓她至少可以快快樂樂的。」怎料，原PO近期有一筆定存到期，女友卻動歪腦筋，直言想拿去投資。

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礙於兩個人的理財觀念不同，原PO屬於保守派，加上小時候看著爸爸年輕時靠開工廠致富，最後卻因投資失利而破產，就怕重蹈覆轍，原PO回絕女友的要求，打算繼續把錢投入定存賺利息。

殊不知，女友還是偷偷背著原PO把錢all in到債權投資，最近原PO得知定存的錢全不見，就連200萬結婚基金也憑空消失，讓他當場失去理智，氣得把女友給臭罵一頓。

對此，女友回應，投資管道是朋友介紹的，隨後便鬧脾氣離家出走，冷戰不接電話好幾天，且原本兩人預計明年結婚，如今讓原PO崩潰哀號，「不知道該怎麼辦？但我也不認為我有錯...」

▲友人曝後續，終於找到女友了！（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，底下網友認為案情不單純，「你沒錯，快叫女友還你錢」、「朋友介紹，你這錢87%拿不回來」、「投資不能聽朋友的，自己研究好嗎」、「先報警抓人，這要告侵占還是詐騙」、「兩百萬不開約定帳戶可以轉出去？」「覺得怪怪的，小額每個月有轉帳上限，臨櫃大額轉帳，就算是本人也會被行員詢問」、「辛苦賺的錢，兩百萬不是小數目，被你朋友家人知道，這婚本來就結不成了」、「趕快報警吧，相信她會回來是傻了嗎」。而代PO的友人則回應，「（女友）是小額小額轉慢慢轉出去的」。