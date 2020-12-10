68歲男愛和年輕女交往！　16歲女友為了新歡把他分屍裝14塑膠袋

▲男子被小女友分屍裝在塑膠袋中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭16歲少女潘楚克(Elis Panchuk)原本和68歲男子耶迪勒姆(Hasan Yildirim)交往，後來移情別戀愛上17歲男子霍羅申科(Anton Khoroshenko)，為了和新歡在一起竟然殺害耶迪勒姆，還分屍裝在14個塑膠袋中，殘忍案情近來曝光。

英國《太陽報》報導，當地警方在南部城市別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基(Bilhorod-Dnistrovskyi)找到被分屍的耶迪勒姆遺體，來自土耳其的他在烏克蘭經營生意，今年7月卻突然失蹤，家人報案後，警方在其公寓中發現打鬥痕跡與大量血跡。

鄰居透露，耶迪勒姆時常會帶不同的年輕女孩到家中約會，警方最後鎖定16歲少女潘楚克與其是伴侶關係。潘楚克坦承，因為想要徹底擺脫掉這段關係，所以和霍羅申科在浴室中聯手殺害耶迪勒姆，並且殘忍分屍裝在14個塑膠袋中。

本案歷經長達5個多月的調查，本周地方法院首次審理此案，警察局長貝赫(Oleg Bekh)表示，凶嫌與男友是預謀殺人，他們從窗戶偷偷爬進受害者家中，用刀攻擊頭脖子和頭部導致死亡，把遺體肢解後埋在城市外的不同地點。潘楚克若是罪成，將會面臨最高15年刑期。

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