渣男讓女友「搞出人命」小產　子宮還在出血竟又性侵

▲男子不顧女友小產，子宮還在出血，竟性侵得逞。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市王姓男子2015年間因未做好防範措施，導致女友懷孕，女友心冷分手後2個多月，王男竟帶著戒指打算求婚。但女友因剛做完藥物人工流產程序，子宮還在出血中，不願答應王男，王男不死心，竟不顧女友哭求，硬上得逞。最高法院審理後，因王男賠償349萬達成和解，將他判刑2年、緩刑5年定讞。

判決指出，王男與女友交往後同居，但雙方於2015年10月間因故分手，但王男先於11月間，趁著女友要外出運動之際，進入她家，將她壓制在衣櫃上性侵得逞。而疑似因王男未做好防範措施，女友因此懷孕。女友在12月12日、14日服用藥物施行人工流產，因子宮出血2度回診，身體虛弱需多休養。但王男打算挽回女友，在當月28日晚間10時30分許，以歸還空氣清淨機為藉口，前往女友住處。

王男一見面就拿出戒指求婚，但因女友身體虛弱，不願接受，並請王男返家。王男不肯，堅持在女友家中留宿。女友因子宮出血、身體不舒服，不願多生枝節，讓王男留下。沒想到隔天清晨時分，王男竟壓住女友雙腳、舉槍硬上，女友雖腳踢踹王男，還哭求「不要這樣」、「醫師說不可以發生性行為」，仍遭性侵得逞。女友事後報警，王男遭逮捕並提起公訴。

法院審理後，一二審均認定王男兩次性侵女友，判刑4年10月。案經撤銷發回，高院更一審時，王男賠償女友349萬元，達成和解。而更一審法院認為，王男11月間進入女友家，當時無法證明違背女友性交意願，故這部分判決無罪；但小產後性侵，這部分有罪。考量雙方達成和解，更衣審改判王男有期徒刑2年、緩刑5年。全案再上訴最高法院，最高法院11日駁回上訴定讞。