連勝文不滿遭假新聞抹紅　「中天關台當天」向NCC檢舉三立節目

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對遭三立政論節目「新台灣加油」用假新聞抹紅，國民黨智庫副董事長連勝文11日在臉書表示，已向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉，「就在中天關台這一天，讓社會大眾看看NCC是否對我們的檢舉不理不睬」。

連勝文8日不滿參與「新台灣加油」錄影的名嘴及該節目相關工作人員，對於他在臉書發表的新冠肺炎疫苗言論，影射他持有中國疫苗廠商股份，是在為連家在中國的醫療買辦利益。他不僅澄清與節目上所指稱的「香港金衛醫療」毫無關係，也痛批該節目用假新聞抹紅、惡意扭曲他的發言，將會提起訴訟。

對此，連勝文11日上午在臉書透露，已針對三立電視台「新台灣加油」節目中，有關他「在中國投資並炒作疫苗是買辦宣誓效忠」及「賣大陸疫苗抽成」的假新聞，向NCC檢舉，「就在中天關台這一天，讓社會大眾看看NCC是否對我們的檢舉不理不睬」。

連勝文也說，甚至按照民進黨「雙重標準作業程序」，頒發「功在黨國」的獎勵予民進黨所豢養之鷹犬，請大家拭目以待。

▼連勝文11日透露向NCC檢舉三立節目。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）

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