MOD限定！NCC通過愛爾達申請3直播奧運賽事境外頻道



▲受新冠肺炎影響，東京奧運延後一年預計2021年7月23日開幕。（圖／路透）



記者陳世昌／台北報導



NCC9日審議通過愛爾達申請的《奥運1台》、《奧運2台》、《奧運3台》等6個境外頻道的申設案，根轉播單位規劃，因應5G世代的到來，東京奧運將提供4K、VR轉播，這將會是台灣首次在單一賽事中提供4K頻道轉播及VR轉播，不過這3個奧運頻道只在中華電信MOD看得到，並不授權有線電視播出。



NCC指出，愛爾達科技公司申請設立《愛爾達奥運1台》、《愛爾達奥運2台》、《愛爾達奥運3台》，將根據東京奧運比賽狀況及收視需求，將各賽事以英語原音轉播方式播出，另外對於國人關注的熱門賽事則在愛爾達既有體育頻道轉播。

▲愛爾達取得東京奧運轉播權。（圖／愛爾達提供）

9日NCC許可的頻道申設案還包括，友量娛樂科技股份有限公司設立的《Fu探索娛樂台》，主要內容是現場演唱會、舞台表演、世界遺產與建築紀錄、旅遊紀實等節目，內容以4K畫質播出，提供觀眾親臨現場的觀影體驗。

華人衛星網路公司申請經營「CNA」境外新聞資訊頻道，以及新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司，申請經營主要製播旅遊紀實節目的「TravelChannel」頻道，均為既有頻道，因代理商不同而重新申請。

