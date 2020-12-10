中天新聞12日0時下架倒數　NCC通知64家有線系統先「空頻CH52」

記者陳世昌／台北報導



NCC9日同意42家有線系申請直接下架執照到期的CH52《中天新聞台》，另有22家系統台申請以其他頻道代替，因NCC尚未審議完成，依法自12月12日0時起也不能播出。NCC同時主動發函請64家有線系統執行CH52頻道異動，先下架中天新聞台，在新頻道補上之前，暫以「跳頻」空出CH52，觀眾按選台器順著CH51的下一個是CH53，如果是直接按52會無反應。



NCC表示，因為系統台申請更換CH52的時間較為緊迫，且頻道上下架屬於商業機制，加上多家系統更換頻道規劃都不同，唯一相同的就是64家有線電視台的CH52都要變空頻，不能再播出中天新聞。





▲中天新聞台12日下架後，64家有線電視的CH52以空頻方式播出（圖／NCC）。點我看大圖



NCC准許12日0 時直接讓CH52台空頻的有線系統包括：

泛富邦蔡明忠集團

凱擘旗下12家業者、台固旗下5家業者、大新店、屏南



台數科

旗下6家業者



年代練台生系統

花蓮洄瀾等4家業者，北都、祥通、南國、澎湖、全國數位、天外天、新彰數位、聯維、寶福



獨立系統台

北港、三大、大台中、名城



其他已申請更換頻道，程序尚未完成，但也必須12日0 時直接讓CH52台空頻的包括：



中嘉

旗下12家業者以寰宇新聞台替換中天新聞



大豐、TBC

TBC旗下5家業者、大豐旗下3系統以CNN替換中天新聞



獨立系統商世新、國聲

以FRANCE24替換中天新聞



NCC官員表示，已發函請64家有線系統進行CH52頻道異動，先下架中天新聞台，在新頻道補上之前，先以「跳頻」方式空出CH52，觀眾按選台器順著CH51的下一個是CH53，如果是直接按52會無反應。12月12日各地系統台詳細頻道變動情況可參考以下附表：





▲CH52中天新聞下架倒數 12月12日0時起，各地有線系統台頻道變動一覽表（資料來源NCC，圖／記者陳世昌攝）



NCC發言人翁柏宗強調，系統排頻上下架是商業協商機制，公廣集團的《華視新聞資訊台》是眾多爭取CH52的頻道之一 ，跟其他頻道一樣，個個都有機會。他還說，頻道屬性採區塊化原則編排是源自於多年前類比時代的慣例，未來是否擴大、重新調整，需頻道與系統協商達成共識，NCC不會介入。



NCC表示，若觀眾因為看不到中天新聞台，或是不喜歡因中天新聞台下架後所產生的頻道變動，在有線電視收視服務的部份都可解約，不須繳納違約金。





