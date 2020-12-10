中天新聞台週五下架　NCC前副主委：為曾擔任委員鞠躬致歉

▲中天新聞台的執照將於12月11日到期下架（中天新聞台提供）

記者徐政璿／台北報導

台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台的執照將於本週五（12月11日）到期下架。國民黨智庫10日舉辦記者會，與會的NCC前副主委劉宗德為過去自己曾擔任NCC委員鞠躬致歉，對NCC背離成立初衷感到非常沉痛。

劉宗德說，NCC用「家父長式」手法指揮命令電視台以假換照之名行審查之實，背離NCC成立的初衷，「我非常沉痛」。他表示，NCC對中天新聞台換照案採個案裁決，沒有真正符合其組織法賦予該有的監理標準，最後只能由司法判決，未來可能還有釋憲程序，NCC要通過重重檢驗非常困難。他痛批NCC委員7個人就能決定媒體存活，行政院未來若成立數位發展部，就該解散NCC。

國民黨前立委陳宜民指出，媒體做為第四權，是強調新聞媒體在現代民主社會中扮演為一種政府三權（行政權、立法權與司法權）以外的第四權力組織，用以監督政府、防止政府濫權，在集權國家，才會將新聞自由視為對政府權威以及社會安全的威脅。

陳宜民說，每年無國界記者組織都會發表「新聞自由指數」，用來評估部分國家、地區或組織上一年的新聞自由狀況，調查的內容包括：新聞多元化、媒體的獨立性、媒體內部自我審查、立法框架、透明度和基礎設施。而台灣在2020新聞自由指數報告中，雖然與南韓與依舊維持亞洲前2名，不過評分下滑，其中台灣的問題在於媒體走向兩極化，危害媒體獨立性。

陳宜民強調，中天新聞台換照案，是一個有政府高層介入疑慮的事件，是NCC被高度質疑是否還有獨立性的案件。無國界組織的報告提到台灣的新聞自由時則是認為，「改善媒體環境是台灣民主的最後一哩路」，「沒有政治人物想被扣上箝制新聞自由的帽子」，「新聞內容的真假不應由政府來判定」，因此對台灣的潛在懲罰有所顧慮。

國民黨立委李貴敏對中天撤照案表達高度遺憾，她表示，憲法保障人民的言論自由，新聞一定要多元化，民眾要知道事實的真相，知的權利是所有民主國家最重要的事情，但是，在國際人權日之後，執政黨將封殺台灣的新聞自由。

國民黨立委洪孟楷則對NCC與執政黨提出沉痛譴責，他表示「國際人權日的價值就是為了提醒全世界人權的重要性，但我們卻在此時此刻要關掉一個民間的新聞台」，他也細數今年三季以來NCC裁罰各電視台的金額，他認為其他新聞台也都有被罰，為何之針對中天嚴格處理？「今天是國際人權日，執政黨的官員應該改到羞恥」。

世新大學口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔表示，從新聞史的角度的立場，要在民主自由的國家，要關掉一個新聞台是多麼罕見的事情，就連美國總統川普揚言要關NBC，但是美國聯邦通信委員會（FCC）對重視新聞自由的風骨仍讓該電視台屹立不搖。相較之下，台灣的新聞台還得被召開聽證會，彷彿像是公堂審查的程序，此舉非常的罕見奇怪。