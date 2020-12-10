花敬群指柯文哲「心裡有鬼」　北市社宅高租金是不了解法治內涵

▲台北市明倫公共住宅外觀，一房型的內部裝潢。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市明倫社宅4萬月租金引發爭議，市長柯文哲日前向中央喊話，要求訂定社宅租金全國統一標準，但遭內政部反擊，政次花敬群甚至大酸，「台北市整天把自償率掛在嘴上，不是因財務有問題，而是心裡有鬼」。花敬群10日再酸，「這都是市政府或市長對於法治的內涵不了解而導致的誤會」。

行政院10日召開例行院會。會後有記者問到，台北市政府稱房租之所以這麼高，主要是因為把房屋稅、地價稅等未來成本都計入，但社宅規劃時前10年的房屋稅跟地價稅是免稅，後續成本都必需納入營運成本，將間接轉嫁到承租客。有人建議何不乾脆把社宅營運期間的所有房屋稅、地價稅全部減免？

「這都是市政府或市長對於法治的內涵不了解而導致的誤會。」內政部次長花敬群表示，住宅法在立法的時候，我們用5年有必要再延長5年，這樣的訂定原因是因為依照稅捐稽徵法、納稅者權利保護法的規定，稅法或其他法律為特定政策所規定租稅優惠，應明訂實施年限。

花敬群說，法律規定在立法的時候若要減稅，就要明訂實施年限，但是我們在說明欄或是立法的時候，精神上是時間到了，就再修法再延長，「實質上所以地方政府都了解」，台北市政府內部也都了解，這是首長的誤解引導出可能扭曲的結果，導致算成本的時候，把房屋稅、地價稅算進去，而且算得比例非常高，「這都是一些誤會導致的錯誤」。

花敬群表示，只要大家講清楚，以後就朝這方向調整，實質上是讓大家放心，而且台北市的社會住宅相關法制、市府自治條例，也明文規定社會住宅的房屋稅和地價稅「免徵」，訂在裡面就代表免徵，所以本來就沒有10年的問題。