5項早午餐原物料過期22個月！高雄某連鎖藝文咖啡館栽了

彰化一名失蹤了12年的謝姓女童，日前被警方找到時已經長大成人，現年23歲，不過這些年她跟著母親住在高雄，一直過著沒有身分證也沒有健保卡的日子，不僅從小五後就沒有繼續升學，生病也由母親去藥房拿藥治療，警方是透過她持母親（林女）的會員卡資料，在一家百貨商場消費才找到人，如今由於林女向上門關心的高雄市社會局表示，她和女兒的生活受到影響，為了恢復平靜的生活，經母女同意，目前已由社政單位協助安排新的住所。