5項早午餐原物料過期22個月！高雄某連鎖藝文咖啡館栽了

▲高雄市某連鎖咖啡館遭查獲存放過期食品。（圖／高雄市政府衛生局提供）
記者許宥孺／高雄報導
一日之計在於晨，為把關食品安全，高雄市衛生局日前對21家早餐店家展開稽查，查獲1家早午餐業者現場存放5項過期食品原料，依法裁處新台幣6萬元整，並將逾期食品當場銷毀完成。
▲▼高雄市衛生局對轄內21家西式早餐店展開稽查。（圖／高雄市政府衛生局提供）
高雄市衛生局會同衛生福利部食品藥物管理署執行「109年中西式早餐店家稽查抽驗專案」，依食品安全衛生管理法稽查本市21家早餐店家環境衛生，包括6家早午餐、5家西式早餐店、5家中式早餐、5家早餐攤車，經初查16家環境衛生即符合規定。
高雄市衛生局表示，其中有5家早餐業者查有冰箱未有溫度紀錄表、未有洗手掛圖、從業人員未體檢、食材與非食材未分區放置、垃圾桶未加蓋等缺失，責請業者限期改善後均已複查合格。
▲▼連鎖咖啡廳廚房紫薯粉、麵包丁、蒜頭酥都是過期食品。（圖／高雄市政府衛生局提供）
高雄市衛生局指出，其中位在鼓山區一家連鎖咖啡廳者現場查獲存放5項過期食品原料，包括過期逾22個月的紫薯粉、辛香料、麵包丁、蒜頭酥、蝴蝶麵，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，依法處新臺幣6萬元行政罰鍰，並依要求業者將違規品項沒入銷毀完成。
據了解，該間咖啡廳在高雄共有2家分店，不僅有早午餐選擇，也有提供精緻下午茶和甜點咖啡，營業時間從早上7點一路開到凌晨，由於店內裝潢優雅頗具質感，且提供許多免費插座，再加上消費不限時，吸引不少自由工作者前往消費。