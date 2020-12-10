恐怖瓦斯桶8年未檢直送高雄民宅！她一看驚呆：已超過30年期限



▲黃捷接獲民眾投訴瓦斯行賣逾期八年未檢驗瓦斯桶。（圖／高雄市議員黃捷提供）

記者洪靖宜／高雄報導

桶裝瓦斯是不少民眾家中的生活必需品，不過，高雄市議員黃捷日前接獲鳳山區一名市民舉報，她向高雄某間瓦斯行叫桶裝瓦斯，沒想到送來的瓦斯居然是逾期8年未檢驗的鋼瓶，甚至該鋼瓶還超過30年的使用年限，嚇得趕緊聯絡相關單位進行報廢壓毀。她指出如果出事後果不堪設想，因此向消防局具體要求，必須規劃瓦斯業查察計畫，全面對業者進行查察。

▲高雄市議員黃捷。（圖／高雄市議員黃捷提供）

高雄市議員黃捷日前接獲鳳山區一名汪小姐舉報，她向高雄某間瓦斯行叫桶裝瓦斯，業者送來後，發現居然是逾期8年未檢驗的鋼瓶，甚至該鋼瓶還超過30年的使用年限，嚇得趕緊聯絡相關單位，進行報廢壓毀。

黃捷表示，根據規定，出廠10年內的瓦斯鋼瓶，每5年就得檢驗一次。10年以上每3年檢驗一次，製造出場超過30年則不可使用，應辦理壓毀。另外消費者保護處在2018年公布，業者不得向消費者收檢驗費，除非消費者使用桶裝瓦斯超過1年，才可收400元以下使用費。

她指出，老舊的鋼瓶可能會有瓦斯外洩的風險，如果業者不顧使用人的安全，只想矇混賺黑心錢，主管機關又不積極查辦，真的出事，後果不堪設想。因此向消防局具體要求，必須規劃瓦斯業查察計畫，全面對業者進行查察，若發現販售未檢驗逾期鋼瓶，應依照消防法第42條，處業者2萬到10萬罰鍰，若情節嚴重且不改善者，予以30日以下停業的罰則。最後她也呼籲，如果發現購入逾期鋼瓶，請聯絡當地消防機關或黃捷的服務處，會立即給予協助。

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