高醫獲穆斯林友善醫院認證！　祈禱室＋友善病房＋安心訂餐服務

▲高醫穆斯林友善醫院授證暨友善設施啟用儀式。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

目前在臺穆斯林約有30萬人，其中高雄約有5000人。高雄醫學大學附設醫院為提供穆斯林友善的醫療環境，設置友善廁所、祈禱室及穆斯林友善病房，並提供30多國語言雙向即時語音翻譯服務，成為南臺灣第一間通過穆斯林友善醫院認證的醫學中心。

據2019全球穆斯林旅遊指數排名，臺灣從原有的第5名上升至第3名，並已逐漸成為穆斯林出國旅遊的優先選擇國家。此外，政府積極推展新南向政策，而新南向國家以穆斯林人口居多，衛福部特別在全國北、中、南及東各選擇一家醫院設置穆斯林友善就醫空間，高醫雀屏中選。

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▲高醫穆斯林祈禱室位於啟川大樓7樓，男女各自獨立空間。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫穆斯林祈禱室備有中文、印尼文及阿拉伯文的古蘭經、禮拜毯、麥加方向標示與高雄市的禮拜時間表等友善設施。（圖／記者許宥孺翻攝）

鍾飲文院長表示，醫院繼佛堂及天主教祈禱室之後，進一步打造穆斯林友善醫院環境，目前在高醫醫療體系中，附設中和紀念醫院與高雄市立小港醫院皆已率先通過穆斯林友善醫院認證，期望高醫醫療體系能擔任南部醫療機構的領頭羊，分享設置穆斯林友善環境經驗，讓南部更多醫院能共襄盛舉，營造穆斯林友善醫療環境。

高醫穆斯林友善空間，包括設在醫院7樓的穆斯林友善廁所，提供穆斯林禮拜前的小淨及大淨洗淨設施；以及男女獨立的穆斯林祈禱室，備有中文、印尼文及阿拉伯文的古蘭經、禮拜毯、麥加方向標示與高雄市的禮拜時間表，讓不管是來院門診或住院之穆斯林民眾均可前往使用；另外，在22樓國際醫療病房更設置穆斯林友善病房，備有專屬的餐具及備餐空間，讓來院的國際穆斯林民眾亦能安心住院。

▲醫院7樓的穆斯林友善廁所，提供穆斯林禮拜前的小淨及大淨洗淨設施。（圖／記者許宥孺翻攝）

考量讓穆斯林民眾來到醫院時對環境不熟悉及擔心語言不通問題，高醫也與文藻外語大學共同開發「高醫即時就醫通」智慧聊天機器人，營造「三不」的智慧友善國際醫療環境，包含醫院環境實境指引導覽，讓初次來院的民眾和家屬「不再迷路」、提供高雄市穆斯林友善餐廳名單及訂餐服務，讓穆斯林用餐「不再有疑慮」；另還有超過30種國家語種雙向即時語音翻譯服務，讓醫護與國際病人間的溝通「不再是距離」。

▲高醫國際醫療病房設置穆斯林友善病房，備有專屬的餐具、古蘭經及禮拜毯。（圖／記者許宥孺翻攝）