嘆三星蔥產量達歷史新低　朱立倫批蘇內閣：有聽到民眾心聲嗎？

▲朱立倫10日指出宜蘭三星蔥產量達歷史新低。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者蘇晏男／台北報導

大台北地區及宜蘭等地近日雨勢不斷，但其他縣市卻出現旱象。對此，前國民黨主席朱立倫10日表示，蘇內閣有聽到民眾的心聲嗎？少點政治，多關心百姓生活，台灣才會更好。

朱立倫10日在臉書表示，宜蘭連日下雨，三星蔥品質及產量大受影響，去年產地一公斤130多元，現在卻因賣相不佳降到80元，有些甚至低於採收成本。目前產量達歷史新低，若持續下探，價格又將飆漲，浮動過大讓農民受害。

朱立倫批評，從萊豬進口、桃園停灌休耕爭議、到三星蔥農損，傷害的都是基層的農民、畜牧業，「蘇內閣有聽到民眾的心聲嗎？」他喊話，少點政治，多關心百姓生活，台灣才會更好。

▼朱立倫10日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

其他人也看了這些...

►ET民調／75.5%擔心吃到萊豬 5成4反對進口核食交換CPTPP

►ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP 未來經貿發展會受影響

►ET民調／共機擾台293架次 48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

更多熱門新聞...

►ET民調／如果台灣取得新冠疫苗 39.2%民眾第一時間想施打

►ET民調／57.2％明年不會想出國觀光 三大「擔心」理由曝光

►ET民調／53.7％企業收入受新冠影響 4成8民眾對明年景氣表樂觀

►振興一下我們的美麗