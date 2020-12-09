「蘇揆任期至少到2022」　梁文傑：倒閣傳言來自中天對外放話

▲民進黨中常委梁文傑。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院近期爭議不斷，「倒閣」傳言四起，不過總統蔡英文與府方已數次替行政院長蘇貞昌澄清，目前無內閣改組規畫。對此，民進黨中常委梁文傑9日指出，蘇貞昌是否被撤換的起始是中天跟中時系統不斷在外放話，認為這樣可以保住中天。另外，梁文傑坦言，他覺得蘇貞昌任期至少可當到2022年縣市長選舉結束。

梁文傑9日在廣播節目上表示，蘇貞昌到底會不會被撤換跟中天有關，因為在NCC針對中天做出決定前，中時不斷對外放話，宣稱蔡英文想留中天，但蘇貞昌不願意，所以蔡英文對蘇貞昌很不滿。

對於是否民進黨內部也對外放話？梁文傑提到，台北市議員王世堅是在中天節目上罵蘇貞昌，所以王也是根據上述脈絡。

梁文傑強調，完全沒有蔡英文要留中天，但蘇貞昌不願意的情形。他指出，對中天或中時系統來說，分化蔡英文跟蘇貞昌後接著打蘇，覺得這樣的策略對保住中天比較正確，因為蘇貞昌就不敢動中天了，但實際上是，蔡英文講很多次尊重蘇貞昌跟NCC。

梁文傑坦言，當然民進黨內部也有些人不滿蘇貞昌，譬如很多國營事業或公營行庫的人士，很多人都想要推薦，但蘇貞昌個性比較直接，他可能沒照顧到一些推薦函，「你不能說他包攬 」，因為若同一個職缺可能有五個立委推薦，但蘇貞昌用了其中一位，一定會得罪另外4個人，終究不會讓大家滿意。

梁文傑繼續說，蘇貞昌為了不得罪人，所以用內升，各行庫董事長都是如此，但內升也會得罪人。話鋒一轉，梁文傑坦言，他個人認為蘇貞昌至少做到2022年選完，若要當到2024年，則要看民進黨在2022選戰中選得好不好。

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