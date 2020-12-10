獨／槍毒犯脫逃2號紅車曝！車主被傳才知老婆劫囚：說好破鏡重圓

記者陳凱力／新竹報導

槍毒通緝犯籍斯瀚歷坐上女友駕駛的紅車展開逃亡生涯，也讓竹北分局一夕之間雞飛狗跳，竹北分局百餘名警力傾巢而出熬夜海捕，終於在凌晨陸續找到接應的2台汽車，目前員警正全力追捕第3台犯案車輛，而5名嫌犯仍在逃亡中。



▲陳姓人妻開著丈夫的紅車劫囚成功，丈夫到警局完全傻眼。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



籍斯瀚8日晚間抵達竹北豐田派出所，因夜不偵訊，故而在9日上午才繼續偵訊流程，沒想到之後卻上演「心臟病發」坐上接應的車輛逃亡而去。

▲陳女原本10月就要和丈夫離婚，後又改口要照顧家裡，丈夫才把車借她開。（圖／網友提供）



籍斯瀚一直以來都是竹北地區的治安顧慮人口，因此經常獲警方關注，12月4日籍斯瀚因未到案被警方通緝，後來與他相熟的員警知道後開始透過管道勸他出來投案，8日晚間籍斯瀚也依約前往，過程中非常配合，因此即使籍男的友人分別駕著3輛車在派出所外守候，員警也未有危機感。

就醫時3台車也隨著救護車一路尾隨到醫院，分別是駕駛1號白車羅女、2號紅車陳女、3號白車曾女，就醫後籍斯瀚趁著交代事情趴在車門上與友人談話，一旁還站著彭姓男姓友人，掙脫員警時1號白車先行離開，籍斯瀚快速上了第2台紅車，而彭男則趁員警追逐紅車時奔向第3台白車，3台劫囚車快速駛離，留下現場錯愕的警察。

▲籍斯瀚投案後態度良好又配合，因此讓警方失去了戒心。

竹北分局接獲劫囚通知後開始雞飛狗跳，所有警力全部動員，終於在凌晨在中壢與大溪陸續找到第1台白車與第2台紅車，只可惜2台車主皆非不知情的涉案人，不約而同表示「只是借車，不清楚情況」。

最扯的是第2台紅車的陳女根本是人妻，他的丈夫接獲警局通知到場做筆錄， 一臉凝重不發一語，據傳丈夫與陳妻婚後感情不睦，原本兩人談好10月要離婚，後來陳女反悔，主動表示要照顧家裡，丈夫也心軟，還把自己的車子借給有心破鏡重圓的老婆，沒想到真心換絕情，愛妻開著他的車與小王雙宿雙飛，還大膽涉入劫囚案。

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