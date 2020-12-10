獨／槍毒通緝犯竟成功脫逃　他提「2大關鍵」：先天不足後天失調



▲籍斯瀚在友人的幫忙下，甩開員警坐上接應車逃亡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局9日下午發生一起通緝犯脫逃案！竹北分局2名警員戒護1名籍姓重罪通緝犯就醫，未料犯嫌竟串通友人，趁空推開警員，成功坐上接應車輛逃跑，稍早警方也在桃園找到該輛接駁小紅車，目前竹北分已動員上百名警力在緝捕中。

在逃的通緝犯籍斯瀚是地方惡名昭彰的擁槍大毒梟，他在2017年因販售毒咖啡被判4月、擁槍被查獲判1年7月，後因縱火案判3年7個月，從此走向逃亡生涯。

▲籍男在有人的接應下逃亡。

逃亡多時的籍斯瀚為執行通緝犯，他於本月8日晚間落網，因夜不偵訊而送拘留所，預計9日上午前往派出所製作筆錄，之後前往竹北分局偵查隊報到，在由警方戒護至地檢署報到，執行發監。

不過籍嫌9日在豐田派出所時，卻突然大喊「我心臟好痛」，並痛苦哀嚎倒地，派出所員警擔心他心臟病發，因此通知119由1名員警陪同坐救護車，後方還有1台警車尾隨戒護，而在所外，還有一台由籍嫌友人駕駛的紅色小客車在所外徘徊。

就醫期間因需要打針，員警才將籍嫌的手銬解除，僅剩腳銬，就醫結束後，1員警前往開車，另1員警則在急診室門口陪同籍男，籍嫌友人的紅色小客車就在這個空檔靠近籍男，其中1名友人還與籍男聊天放鬆警方戒心，之後就趁其不備以手壓制警方，讓籍斯瀚成功脫逃。

竹北分局出動上百名警力全城緝捕，最後在10日於桃園龍潭找到被丟棄的接駁紅色轎車，但是已無犯嫌蹤影。

一名資深員警私下表示，警力不足是本次脫逃需要被檢討的問題，新竹縣城區派出所一般編制8名警力，扣除排休一天大約5人上班，再分早晚班，也就是說一個班別可能只有3名員警，以本次派出所戒護就醫來說，3人上班出動2人戒護就醫，只剩1人「在家」，如果期間發生臨時狀況，真的是措手不及。

目前竹北分局尚未公布戒護員警調查資料，僅知戒護的是資歷不深的「菜鳥」，雖在有必要醫療的情況可以解除手銬，但單就量血壓、抽血來說，不解也不是不行，且為何解了就沒再銬回去，整個過程可說是先天不足(人力不足)加上後天失調(員警訓練不夠)造成此次重大疏失，也讓才上任的2個月的竹北分局長晴天霹靂。

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