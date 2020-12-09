快訊／重罪通緝犯就醫挾持員警逃亡　竹北分局震驚動員緝捕中　

▲竹北分局晚間發生一起通緝犯挾持警察脫逃案。（示意圖／ETtoday）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局今（9日）晚間發生一起通緝犯脫逃案！竹北分局2名警員在晚間戒護1名5年以上重罪通緝犯就醫，未料犯嫌竟串通友人，趁到院空檔推倒警員，成功帶走該名通緝犯，目前竹北分局已全力緝捕中。

竹北分局2名員警晚間戒護1名重罪通緝犯前往東元醫院就醫，就醫期間嫌犯的友人前往探視，就醫畢1名員警前往開車，另1名員警陪同通緝犯於院內等候，未料通緝犯竟與其中一名友人串通，與警發生扭打，最後員警不敵2嫌被推倒在地，2嫌則趁機上了接應的小客車，一行人張揚而去。

▲竹北分局目前動員大批警力全力緝捕中。（圖／記者陳凱力攝）

竹北分局得知此事大為震驚，目前已動員大批警力緝捕2名嫌犯，而遭挾持的員警目前也遭調查中，新竹縣警局長吳敬田也當場下令，要求竹北分局火速將逃犯緝捕歸案。

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