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南投警重機訓練釀1死2傷！父母老淚縱橫控爛路害命：2小時4車禍

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▲▼南投交通隊員警自撞身亡。（圖／民眾提供）

▲南投交通隊小隊長簡炯銘疑天雨路滑自摔身亡，家屬泣訴是新鋪道路害命。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／南投報導

南投縣警察局交通隊9日執行大型重機常訓，卻因天雨路滑造成3輛大型重機自摔，小隊長簡炯銘送醫不治身亡，2名同僚也受傷送醫。簡父母妻子10日哭訴，短短2小時現場就發生4起車禍，質疑新鋪道路施工有問題！南投縣長林明溱對此表示，除從優撫恤，也將要求相關單位查明事故原因。

昨日下午南投縣警局交通隊小隊長簡烱銘昨日下午率隊進行大型重機常訓，回程行經省道台16線水里往集集路段時疑因天雨路滑，發生機車打滑自摔意外，送醫後仍重傷不治，另2名同行警察也受傷的憾事。

▲▼南投縣警局交通隊小隊長簡炯銘自摔身亡，現場林明溱上香。（圖／南投縣政府提供）

▲▼縣長林明溱上香，家屬悲痛不已。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣警局交通隊小隊長簡炯銘自摔身亡，現場林明溱上香。（圖／南投縣政府提供）

縣長林明溱得知後，對簡小隊長因公殉職極為不捨，今天上午親自前往靈前捻香祭拜，親口向簡小隊長靈位承諾查明真相並照顧好其家人。他希望簡小隊長安心往生西方淨土，也對他的雙親妻子等家屬致上無限慰問之意。

▲▼南投交通隊員警自撞身亡。（圖／民眾提供）

▲現場多輛警用大型重機均滑倒。（圖／民眾提供）

高齡71和69歲的簡父與簡母見到林縣長時悲痛不已，他們表示，好好一個孝順兒子去上班，結果就沒有回來，怎麼讓人不傷心。

▲▼南投縣警局交通隊小隊長簡炯銘自摔身亡，縣長林明溱上香。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣警局交通隊小隊長簡炯銘自摔身亡，現場林明溱上香並跟家屬承諾會查明真相。（圖／南投縣政府提供）

簡妻則說，同一個路段短短2小時發生這麼多車禍，而且不是只有機車摔倒，連大型公車、轎車都打滑失控出車禍，這樣的道路沒有問題？她先生是爸爸媽媽最乖最孝順的孩子，更是三個孩子最勇敢的警察爸爸，如今卻連一句話都沒交代就這樣走了，希望檢察官能夠給家屬一個公道。

林明溱表示，簡小隊長一行總共3輛大型重機幾乎同時間滑摔，加上發生意外路段，短短2小時連續發生4起車禍意外。簡的家屬強烈質疑與新鋪不久的這段道路施工有很大關係，這部分縣府除尊重檢警專業調查，也會請專業技術單位協助查明任何可能肇事的原因，還給簡小隊長與家人公道。

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