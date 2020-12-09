快訊／ 南投交通隊重機訓練！　小隊長閃車打滑自撞傷重不治

▲南投交通隊員警自撞身亡。（圖／民眾提供，下同）



記者白珈陽、邱茀濱／南投報導

南投縣警察局交通警察隊15輛重機今（9）日進行訓練！不過，返程時行經省道台16線水里往集集路段時，其中小隊長打滑自撞，天雨路滑造成3名員警撞成一團，而小隊長送醫後仍傷重不治。

省道台16線12.5K路段，下午2時10分發生員警追撞事故！現場下著大雨，交通隊員警進行重機訓練時，行經該路段不慎打滑自撞護欄，造成3名員警受傷，其中簡姓小隊長傷勢嚴重，送往台中市中國醫藥學院急救後仍宣告不治。