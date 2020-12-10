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睡夢中「蟑螂爬進耳朵」衰男耳膜慘被咬破　民宿地上還有蟑螂屍！

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睡夢中「蟑螂鑽進耳朵」衰男耳膜慘被咬破　民宿地上還有蟑螂屍！（圖／翻攝自微博／第一現場）

▲男子耳膜被蟑螂咬破。（圖／翻攝自微博／第一現場

記者李振慧／綜合報導

深圳一名男子上月從湖南老家到當地工作，沒有固定住所的他近來入住一間APP上找到的民宿，沒想入住才幾天，睡夢中一隻蟑螂竟然鑽入耳朵還咬破耳膜，就醫後雖然順利取出蟑螂，聽力卻因此受損，讓他氣得向民宿管理人要求賠償。

當地媒體《第一現場》報導，鄧姓男子表示，他當初在APP上看到這間位於龍華區觀瀾街道的日租房，原本預計從11月25日居住至12月3日，結果29日晚間12點多睡覺時，一隻蟑螂突然爬進耳朵還咬穿耳膜，「我之前就有提醒過房東，說是房間裡面有蟑螂，房東也說他已經做過處理了」。

鄧男被咬傷後連夜趕到醫院治療，檢查發現左耳聽力下降約30分貝，後續需要做耳膜修復手術，聽力才有可能慢慢恢復，然而當他向房東要求賠償誤工費以及醫藥費等相關費用時，對方卻只願意提供人民幣3,000元賠償，讓他無法接受。

當地衛監部門人員來到民宿檢查，發現房內還留有蟑螂屍體，衛生環境惡劣沒有達到標準，便對日租房管理人開立衛生監督意見書，並因為對方沒有取得營業執照，將此案將移交市監部門處理。鄧男與民宿管理人再次協商後，雙方同意以人民幣5,000元賠償金達成和解。

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