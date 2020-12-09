想玩電動遊戲一直被打斷！　23歲爸暴怒摔死出生7周大男嬰

▲男子竟然為了打電動摔死兒子。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲23歲男子麥可唐納(Joseph McDonald)因為不爽玩Playstation遊戲時，被才剛出生7周的兒子盧卡斯(Lucas)哭聲干擾，一氣之下就虐打對方，不知情的妻子後來將頭部受傷的兒子緊急送醫，人去世後才發現他就是殺人凶手。

事件去年10月24日發生在貝納拉(Benalla)，出生7周的男嬰盧卡斯因為頭部受到重擊，緊急送醫後仍於29日不幸逝世。父親麥可唐納原本謊稱，餵奶時不小心把寶寶的頭撞到一下，然而檢查發現其傷勢不可能是偶然，他發現謊言被揭穿便立即逃跑。

警方對全州發布搜索令，後來順利逮捕到麥克唐納，並發現命案發生前幾周，他曾上網搜尋「如何控制脾氣」，也曾寄信向妻子達克曼頓(Samatha Duckmanton)道歉，「自己是一個最糟糕父親，也是一個糟糕的伴侶」，結果仍發生憾事。

本案4日開庭審理，法庭資料指出，麥克唐納一氣之下瘋狂搖晃兒子身體，並把對方狠狠摔到地上，導致頭部受到撞擊。當時人在廚房的達克曼頓，雖然有注意到兒子哭聲不太對勁，然而因為相信丈夫所以沒有多想，結果後來發現兒子情況不對才緊急送醫。

達克曼頓在法庭上怒斥麥克唐納徹底背叛她的信任，不但不值得獲得寬恕，也沒資格說自己是孩子的父親。麥克唐納因為坦承犯下兒童殺人罪，將面臨長達20年刑期。

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