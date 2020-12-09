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偷拍女友裸睡+激戰照分享好兄弟「炫耀」　正妹驚見外流崩潰提告

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▲桃園市范姓美術老師今年7月間在補習班教室內，竟三度貼近學生媽媽裙底偷拍被發現提告。（示意圖／達志影像）

▲1對男女交往近2年，不料這2年來男友竟偷拍女友睡覺甚至連性行為都拍下來，女友滑手機才發現自己遭偷拍。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

1名女子滑男友手機驚見許多自己睡覺甚至是2人愛愛時裸露照片及影片，甚至濃情蜜意同遊國外時男友也不忘要偷拍，更誇張的是男友竟傳給自己好兄弟觀看，讓女友相當生氣！想不到交往近2年的男友竟是這種人，憤而提告；檢警經查依《妨害秘密罪》將該名宋姓男子起訴。

據悉該名30多歲宋姓男子與女友佩佩（化名）交往近2年，宋男覺得自己女友姿色姣好，竟在女友不知情之下偷拍許多照片，無論是裸睡、甚至連2人交纏時都被拍下來。

有次佩佩在滑宋男手機時，竟發現男友手機裡存超多2人的性愛影片還有她衣衫不整睡覺照；氣憤的是男友竟然還把這些私密照傳給自己好兄弟看，不斷誇獎炫耀她的好身材。佩佩當場崩潰，不敢相信男友竟是這種「狼」，不僅提出分手還怒告男友。

宋男到案後坦承不諱，並哭求佩佩原諒，但佩佩拒絕。檢警調查後認為宋男在台灣偷拍，涉犯妨害秘密罪，依法起訴，但在國外拍攝的私密照、影片，屬於境外犯罪，因此處分不起訴。

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