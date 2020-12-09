65歲嬤與28歲男相戀！喊「願為他做試管嬰兒」　2年後現況曝光　

▲雖然2人差了37歲，但相處仍像一般情侶一樣，一起下廚煮飯、牽手出門散散步。（圖／翻攝自新浪網）



實習記者陳妙津／綜合報導

2018年大陸一對「嬤孫戀」引來廣大關注，28歲青年「柱子」愛上65歲的「芹大媽」，還一起登上過藝節目《現在就告白》，在柱子堅持不懈的努力下，芹大媽終於願意不顧世俗偏見和柱子走向紅毯另一端，並表示「願意為對方做試管嬰兒」，2年後這對愛侶的近況也曝光。

▲28歲的柱子戀上65歲的芹大媽，認定「這輩子就她了」。（圖／翻攝自新浪網）



綜合陸媒報導，柱子出身河南農村，因為女友看不起家境清貧的他，開出天價聘金逼得他只能分手，大受打擊的柱子興起輕生的念頭，此時正好買菜路過的芹大媽伸出援手阻止，並以人生經驗耐心地勸解，兩人就此相識，隨著接觸慢慢深入，柱子被芹大媽的溫柔所吸引，開始熱烈追求，甚至為了女方將頭髮染白，深情也感動了雙方親友，兩人進而交往並結婚。

▲芹大媽對這段戀情沒有信心，曾經4度出走，但卻都被柱子找了回來。（圖／翻攝自新浪網）



芹大媽表示，自己原先也不認為這段關係能持續，畢竟自己的孫子都已經17歲了，沒想到在柱子的堅持努力下，兒女們也很支持這段戀情，不過因為已經過了生育黃金年齡，恐怕很難懷孕，因此也打算「為了柱子，去做試管嬰兒」。

▲柱子說，當時自己痛苦到想要尋短，是芹大媽的溫柔救回了他。（圖／翻攝自新浪網）



時隔2年後，有陸媒追蹤兩人近況，兩人最終沒有去做試管嬰兒。柱子表示，交往時便有不要孩子的心理準備，畢竟試管嬰兒也很可能對芹大媽的身體造成一定危害，即使沒有小孩，他也願意與妻子共度一生，在他的勸說下，芹大媽也放棄這個念頭，如今他在外賺錢養家，妻子在內料理家務，甜蜜如昔。

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